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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: "Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır" - Son Dakika

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: "Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır"

30.09.2021 14:49
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat:

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, "Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, "Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır. Bu kesinlikle kabul edilemez. Sahip olduğumuz su, ekilebilir toprak potansiyeline baktığımızda bunun kabul edilebilir olmadığını ifade etmem gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat'ı kabul etti. Görüşme sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Mahama ortak basın toplantısı düzenledi. Afrika kıtasının zorluklar yaşadığına değinen Mahamat, "Özellikle de terörist eylemler sonrasında Libya'dan sahil bölgesine, Çad bölgesinde, yakın zamandaki terörden etkilenmeyen bölgelerde de bu konularda Türkiye'nin desteğine kıymet veriyorum. Afrika devletlerinin ve Afrika Birliği'nin kurumlar bazındaki çabalarına vermiş olduğu desteğe kıymet veriyorum. Terörizm tehlikesi global bir sorundur. Kuşkusuz bununla ilgili etkin bir uluslararası camianın müdahalesine ihtiyacımız var. Türkiye gibi önde gelen devletlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu çabalarla birlikte terörist eylemleri sonlandırabilmeliyiz. Maalesef tüm Afrika kıtasını etkileyen eylemler" dedi.

"Türkiye'nin teklifini ve desteğini olumlu karşılıyoruz"

Afrika ülkeleri arasında birçok anlaşmazlığın olduğunu dile getiren Mahamat, "Etiyopya-Sudan arasında sınır bölgesinde ve Afrika Birliği'nin mekanizmaları var bu anlamda. Sınır bölgelerindeki yönetim konusunda girişimlerimiz var ve hizmetlerimizi teklif ettik. Türkiye'nin teklifini ve desteğini olumlu karşılıyoruz. Her iki tarafla da konuşuyor Türkiye. Biz kendi çabalarımızı birleştirip bu anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

"Nüfusun yüzde 3'ünden azı aşıya erişebildi"

Covid-19 salgınında Afrika'da nüfusun yüzde 3'ünden azının aşıya erişebildiğini belirten Mahamat, Afrika kıtasında aşı üretim çalışmalarını başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Mahamat, "1 milyar 300 milyonluk bir nüfusumuz var. Bu nüfusun yüzde 3'ünden azı aşıya erişebildi. Bu son derece ciddi bir durum. Uzun vadeli olarak pandemiyle mücadele ve hastalıkları iyileştirmeyi sadece aşılar ve ilaçları ithal ederek gerçekleştiremeyiz. Dolayısıyla bizim özelleştirilmiş kurumumuzla birlikte, üye devletlerimizle birlikte alternatif çözümler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle sayın bakanın ifade etmiş olduğu gibi Ruanda, Senegal ve Mısır gibi ülkeler de kendi hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Afrika kıtasında aşı üretim çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır"

Tarım ve sanayiinin Türkiye'de son derece gelişmiş olduğunu kaydeden Mahamat, "Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır. Bu kesinlikle kabul edilemez. Sahip olduğumuz su, ekilebilir toprak potansiyeline baktığımızda bunun kabul edilebilir olmadığını, Afrikalı çocukların yetersiz beslenmelerinin ve bazen bu sebepten ölmelerinin kabul edilebilir olmadığını ifade etmem gerekiyor. Bunlar enerjinin geliştirilmesiyle de ilişkili" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Afrika, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: 'Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat: "Açlıktan ölmek günümüzde skandaldır" - Son Dakika
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