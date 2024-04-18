Afyonkarahisar Belediyesi\'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu

Yerel seçimde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra belediyede buldukları gizli dinleme ve izleme cihazlarıyla ilgili ayrıntıları ANKA Haber Ajansı'na anlattı. ANKA, Köksal'ın makam masasını görüntülemek üzere yerleştirildiği belirtilen gizli kamera düzeneğinin ilk bulunduğu anda görevliler tarafından kayda alınan videoya ulaştı.
Afyonkarahisar'da ANKA'nın sorularını yanıtlayan Burcu Köksal, belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve "böcek" olarak bilinen dinleme cihazı bulunduğunu söyledi. Köksal, "Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediyeye gelip gittik ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Ne var ne yok ortaya çıksın istedim. Dün itibarıyla bir tarama yapıldı. Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili raporlama yapılacak. Başkanlık katının bulunduğu üçüncü kattaki her yer tarattırıyoruz. Başka bir yerde de varsa bulunup çıkartılması için çalışma yapıyoruz. Teknik olarak aldığım bilgiye göre tespiti de çok zormuş. Kimin ne şekilde koyduğunun tespit edilmesi çok zormuş. Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Bundan sonra belediyede böyle şeylerin yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız" dedi.
"Böcek" olarak adlandırılan dört adet dinleme cihazının ve iki adet kameranın bulunduğu bilgisini veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, tarama çalışması yapmadan önce hem belediye içinde de hem de belediye dışında duyumlar aldıklarını ve böyle harekete geçtiklerini söyledi. Köksal şunları kaydetti: "Belediye başkanı seçilip mazbatayı aldıktan sonra makamlarda dinleme cihazlarının olduğu, kameraların olduğu yönünde çok ciddi söylentiler duydum. Hem belediye içinden hem de dışarısından çok ciddi duyumlar aldım. Şüphelenmeye başladım ve bayram boyunca da belediyeye gelip gittik ama şüpheler ciddi bir şekilde artınca bir tarama yapılmasını istedim. Ne var ne yok ortaya çıksın istedim. Dün itibarıyla bir tarama yapıldı. Dinleme cihazları, görüntü cihazlarıyla ilgili raporlama yapılacak. Başkanlık katının bulunduğu üçüncü kattaki her yer tarattırıyoruz. Başka bir yerde de varsa bulunup çıkartılması için çalışma yapıyoruz."
Köksal, belediyede dinleme cihazının çıkmasının ardından şikayette bulunup bulunmayacaklarına dair ise şöyle konuştu: "Özel bir ekipten raporlama bekliyorum. Bundan sonra umuyorum böyle şeyler yaşanmaz. Biz Afyonkarahisar'ın güzel günler görmesi için göreve geldik. Bundan sonra canla başla çalışacağız. Projelerimizi hayata geçireceğiz. Teknik olarak aldığım bilgiye göre tespiti de çok zormuş. Kimin ne şekilde koyduğunun tespit edilmesi çok zormuş. Elimizden geldiğince bulmaya çalışacağız. Bundan sonra belediye böyle şeylerin yaşanmaması için gereken tedbirleri alacağız."
Belediye görevlileri, ilk gizli kamera düzeneğini başkan makamını doğrudan karşıdan gören kapı tarafında tespit etti. Bu tespitin ardından cep telefonuyla kamera yuvasını görüntüleyen görevlilerin çektiği videoya ANKA Haber Ajansı ulaştı. Videoda, kamera düzeneğinin tam başkanlık makam masasını karşıdan görecek şekilde yerleştirildiği görülüyor. Bir elektrik kutusu görüntüsü veren kamera yuvasından başkan makamının görüntülenmesinin hedeflendiğini anlayan görevliler, bu tespit üzerine makam odasında incelemeye başladı. Görevliler, makam odasında bulunan ve içinde "böcek" ya da gizli kamera olabileceği düşünülen çoklu priz ya da benzeri küçük elektrikli bazı eşyaların içini açmaya, açamadıklarını kırarak kontrol etmeye başladı. İlk tespitlerde birden fazla gizli izleme ve dinleme aygıtı olduğu düşünülen kamera ve cihazlar bulan görevliler Başkan Burcu Köksal'ı bilgilendirdi. Bu tespitlerin yapıldığı makam katının tam tadilata alınması kararı verildi. Eşyalar çıkarıldı, tüm elektrikli alet ve cihazlar söküldü, duvar döşemeleri kaldırıldı, havalandırma ve diğer tesisat sistemi açılıp kontrol edildi. Titiz bir arama ve ardından tadilat çalışması başlatıldı. Edinilen bilgiye göre incelemelerin ardından gerekli soruşturma için tüm bulgular raporlaştırılacak ve buna göre soruşturma süreçleri için başvuru yapılacak.
Son Dakika › Politika › Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu - Son Dakika
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