Ağrı'ya 84 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Politika

Ağrı'ya 84 Milyar TL Yatırım

Ağrı\'ya 84 Milyar TL Yatırım
05.07.2025 19:40
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Bakan Göktaş, son 23 yılda Ağrı'ya toplam 84 milyar TL yatırım yapıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, son 23 yılda Ağrı'ya toplam 84 milyar TL yatırım yapıldığını belirtti.

Ağrı'ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Koç ve il protokol üyeleriyle bir araya geldi. Burada valilik şeref defterini imzayalan Bakan Göktaş, daha sonra basın açıklamasında bulundu. 23 yıldır vatandaş odaklı politikalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "23 yıldır sosyal devlet anlayışını güçlendirmek için çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, insanı merkeze alan politikalar yürütüyoruz. Her bireyin sosyal refahını çok önemsiyoruz" dedi.

Ağrı'da 84 milyar TL yatırım

Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi her vatandaş için çeşitli hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Son 23 yılda Ağrı'ya toplam 84 milyar 45 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bakanlığımızın yatırım ve destekleri ise 20,5 milyar TL'yi buldu. Tüm vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kentteki sosyal hizmet altyapısına ilişkin de bilgiler paylaşan Bakan Göktaş, Ağrı'da beş sosyal hizmet merkezi bulunduğunu, 2017 yılından bu yana 63 bin 195 haneye ziyaret gerçekleştirildiğini ifade etti.

Çocuklara ve ailelere destek sürüyor

Çocukların sağlıklı ortamlarda büyümelerine büyük önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Ailelerinin yanında destek verdiğimiz çocuk sayısı Ağrı'da 2 bin 437. 2012'den bu yana sosyo-ekonomik destek programı kapsamında ilimize 517,9 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

Kadınlara ve engellilere yönelik projeler

Kadınlara yönelik çalışmalara da değinen Bakan Göktaş, ilde faaliyet gösteren iki kadın kooperatifi ile kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini hedeflediklerini söyledi, ayrıca şiddet önleme ve izleme merkezi ile bir kadın konukevinin hizmet verdiğini aktardı. Bakan Göktaş, Engelli ve yaşlı bireylerin aktif yaşama katılımını artırmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ağrı'da bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 25 engelli bireye, bir huzurevinde ise 34 yaşlıya hizmet sunulduğunu belirtti.

Sosyal yardımların kapsamına da değinen Göktaş, 2025 yılı itibarıyla Ağrı'da sosyal yardımlardan faydalanan 58 bin 913 haneye destek verildiğini açıklayarak, "İlan 81 ilde Aile ve Gençlik Fonu'nu yaygınlaştırdık. 18-29 yaş arasındaki gençlerin evliliklerine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı sisteminin güncellendiğini belirten Bakan Göktaş, sadece geçen ay içinde Ağrı'da 2 bin 142 anneye toplam 19 milyon TL doğum yardımı yapıldığını, bu desteğin çocuklar beş yaşına gelene kadar sürdürüleceğini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yerel Haberler, Engelliler, Politika, Ekonomi, Çocuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağrı'ya 84 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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