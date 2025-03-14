Ahmet Akın, Bandırma\'da İftar Programında Bir Araya Geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ramazan ayı boyunca her gün farklı ilçelerde düzenlenen iftar programları kapsamında Bandırmalılarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar programına Başkan Akın'ın yanı sıra Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Başkan Akın, Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde geçirmenin önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi olarak her gün binlerce kişiye yardım eli uzattıklarını belirten Başkan Akın, Ramazan ayında bu yardımların daha da arttığını ifade etti.

"Bandırma'yı güzelleştirmek için çalışıyoruz"

Balıkesir'in Kuvayimilliye şehri olduğunu hatırlatan Başkan Akın, "Balıkesir, ilk ve son kurşunun atıldığı yerdir. 20 ilçesiyle dünyanın en güzel kentidir. Bu toprakların bir evladı olarak bununla gurur duyuyorum. Bandırma Belediye Başkanımız Dursun Mirza ile birlikte memleketimiz için verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Bandırma'yı daha güzel bir kent haline getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

İftar programının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Akın, vatandaşlarla sohbet etti. Bandırma On On şubesini de ziyaret eden Akın, kendi elleriyle kahve yaparak vatandaşlara ikram etti.

"Birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceğiz"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel organizasyon için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Ramazan ayında hep birlikte iftar sofralarında buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece Bandırma'da, Balıkesir'de ve ülkemizde çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ahmet Başkanımızın desteğiyle Bandırma'ya büyük hizmetler kazandıracağız" diye konuştu. - BALIKESİR