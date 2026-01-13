Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu

Ahmet Akın, AK Parti\'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
13.01.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AK Parti'ye geçeceği iddialarını "Partimdeyim, CHP'deyim" diyerek yalanladı ve saat 14.00'teki belediye meclisi açılışında konuşmasını dinlemeyi önerdi.

Uzun süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akın, "Partimdeyim, CHP'deyim. saat 14:00'te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"YAZILANLARA GERÇEKTEN İNANAMIYORUM"

Ahmet Akın, daha önce de açıklama yaptığını belirterek CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığını hatırlattı. Akın, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" ifadelerini kullandı.

SAAT VERİP ÇAĞRIDA BULUNDU

Halk TV'ye yaptığı açıklamada Balıkesir'de 78 yıl sonra yerel seçimi kazandıklarını vurgulayan Akın, "Ben defalarca açıklama yaptım. CHP'de üç dönem vekillik yaptım. Altı yıl genel başkan yardımcılığını yaptım. 78 yıl sonra büyükşehir belediyesini kazandık. Elbette ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Saat 14.00'te meclis toplantımız var. Orada açıklama yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim" diye konuştu.

İDDİA 9 OCAK'TA GÜNDEME GELMİŞTİ

AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 9 Ocak'ta Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçtiğini öne sürerek sosyal medya üzerinden "Aramıza hoş geldiniz" paylaşımı yapmıştı. Ahmet Akın ise Umre'de olduğunu belirterek iddiayı yalanlamıştı.

ILICALI'DAN "TELEFONDA GÖRÜŞTÜM" AÇIKLAMASI

Bu açıklamaya karşın eski AKP Milletvekili Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir TV programında Ahmet Akın ile telefonda görüştüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını ilettiğini belirtmişti.

Sosyal Medya, Milletvekili, Savcı Sayan, Ahmet Akın, Balıkesir, AK Parti, Politika, Gündem, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erkan zengin erkan zengin:
    Helal olsun ylk değilsin 11 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
12:08
Derbi üzerinden MEXC kampanyası Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Dünyanın gözü bu araştırmada Aziz Sancar tarih verdi
Dünyanın gözü bu araştırmada! Aziz Sancar tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:43:20. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.