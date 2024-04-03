Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi - Son Dakika
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Politika

Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi

Balıkesir'de, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan CHP'li Ahmet Akın, mazbatasını alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Akın zafer konuşmasında, AK Partili belediye tarafından indirimli ulaşım hakları iptal edilen öğretmen, öğrenci ve sağlık çalışanlarına müjdeyi vererek, indirimin devam edeceğinin sinyalini verdi.

03.04.2024 20:45  Güncelleme: 20:52
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Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi

Ahmet Akın, mazbatayı alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

BALIKESİR - Balıkesir'de, 31 Mart yerel seçimlerinde oyların yüzde 50'sinden fazlasını alan CHP'li Ahmet Akın, mazbatasını alarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Akın zafer konuşmasında, AK Partili belediye tarafından indirimli ulaşım hakları iptal edilen öğretmen, öğrenci ve sağlık çalışanlarına müjdeyi vererek, indirimin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Balıkesir Öğretmenevinde düzenlenen tören ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli seçim görevlilerinin elinden mazbatalarını aldı. Tıklım tıklım dolu salonda tören öncesi Ahmet Akın'ın seçim şarkıları ile büyük coşku yaşandı. Törende konuşan Ahmet Akın, "Balıkesir'i Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için şimdi gece gündüz demeden arı gibi çalışma zamanı. İlk günden beri söylüyorum. Makamda oturup tebrikleri kabul eden bir belediye başkanı değil, ilçelerde, köylerde, mahallelerde emekçilerle, çalışanlarla, memurlarla, iş dünyamızla beraber olan çalışkan bir belediye başkanı olacağım. Gönüller yapacağız. 10 yıl milletvekilliği yaptım. Bu sürede kimseye hangi partidensin demedim. Sadece 'Size nasıl yardımcı olayım' dedim. Her konuşmamda üstüne basa basa belediyede particilik yaptırmam dedim. Bu sözlerimi tekrarladım. Bazı hadsizler, bazı kendini bilmezler benim bilgim dışında belediye binasına parti bayrağı astılar. Cumhuriyet Halk Partili olmaktan gurur duyuyorum ama partimizin bayrağının yeri belediye binası değildir. Bayrak olacaksa Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağıdır" dedi.

Akın sözlerine şöyle devam etti: "Aynı isimde kopya aday çıkardılar. Bakanlarımız sıra sıra Balıkesir'e geldiler, projelerin aynısını tekrar ettiler. İftiralar, yalanlar, karalamalar art arda geldi. Vatandaşın parası ile karalama gazeteleri bastırdılar. Cadde cadde dağıttılar. Yalan haberler yaptılar. Son kötülüklerini de dün yaptılar. Bazı meslek gruplarına ve öğrencilere verdikleri indirimli ulaşım hakkını iptal etmişler. Hemşehrilerim üzülmesin. Bu zararı telafi edeceğiz, herkesin yanında olup gereğini yapacağız" dedi.

Mazbatalarını alan Balıkesir Belediye Başkanları görev devir teslim törenleri için belediyelere geçti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ahmet Akın mazbatayı aldı, indirime devam dedi - Son Dakika

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