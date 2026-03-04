Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da Vefa İftarı'nda Teşkilat Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da Vefa İftarı'nda Teşkilat Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Ahmet Büyükgümüş, Çorum\'da Vefa İftarı\'nda Teşkilat Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
04.03.2026 02:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da gerçekleştirilen 'Vefa İftarı' etkinliğinde partililerle bir araya gelerek teşkilatçılığın fedakarlık ve cesaret gerektirdiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı veren Büyükgümüş, milletle kurulan her ilişkide gönül bağı olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı ve İl Başkanı Yakup Alar, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da düzenlenen "Vefa İftarı"nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükgümüş, teşkilatçılığın fedakarlık ve cesaret gerektirdiğini belirterek, " Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçecek, o güçlü iradeyi, duruşu sahada Allah'ın izniyle hep birlikte oluşturacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da partisinin düzenlediği "Vefa İftarı" programına katıldı. Programda konuşan Büyükgümüş, teşkilatların 81 ilde hem geçmişin hafızasını hem de geleceğe taşınacak enerjiyi temsil ettiğini belirtti. Yapılan her çalışmanın sadece siyasi bir faaliyet olmadığını vurgulayan Büyükgümüş, milletle kurulan her temasın aynı zamanda bir gönül bağı anlamı taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı veren Büyükgümüş, "Bizim bu ortak çatımızda oluşturmuş olduğumuz sinerjiyle, buradan elde ettiğimiz güçle tüm faaliyetlerimizi geleceğe doğru daha da ileriye taşıyacağız. Bu çalışmalarımızın varlığıyla, ettiğimiz dualarla, buradan elde ettiğimiz kararlılığımızla ve cesaretimizle tüm çalışmalarımızda Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçecek; o güçlü iradeyi, o duruşu sahada Allah'ın izniyle hep birlikte oluşturacağız" diye konuştu.

Milletle kurulan her temasın aynı zamanda bir gönül bağı anlamı taşıdığını dile getiren Büyükgümüş, "Dünyanın geldiği bu noktada hem mazlumlara umut olacak, milletimizin esenliğini, geleceğini teminat altına alacak irade Allah'ın izniyle işte bu sofralarda bir araya gelen ak davamızın geçmişten bugüne temsil ettiği duruştadır" ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatçı ise birlik ve beraberlik mesajı verdi. Partiye ve ülkeye hizmet etmiş, hayatını kaybeden teşkilat mensuplarını rahmetle andıklarını belirten Ahlatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinin süreceğini kaydetti.

İl Başkanı Yakup Alar da konuşmasında, Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Alar, ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, Milletvekili, AK Parti, Politika, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da Vefa İftarı'nda Teşkilat Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu’nu vurdu İsrail, İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nu vurdu
Orta Doğu’da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı Orta Doğu'da tırmanan gerilim küresel piyasaları sarstı
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz

00:47
“Hamaney’in yerine gelen isim belli oldu“ iddiası
"Hamaney'in yerine gelen isim belli oldu" iddiası
00:25
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama
00:22
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu
Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
23:57
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
23:20
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Avrupa cehenneme düşecek
23:06
İran, Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nu İHA ile vurdu
İran, Dubai'deki ABD Konsolosluğu'nu İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 03:16:00. #7.11#
SON DAKİKA: Ahmet Büyükgümüş, Çorum'da Vefa İftarı'nda Teşkilat Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.