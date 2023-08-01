Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi

01.08.2023 00:03

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın dağılmasının ardından yaptığı açıklamada, milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu belirtti. Davutoğlu, İYİ Parti'ye de ittifak teklifinde bulunduğunu söyledi.

Seçime CHP listelerinden girerek TBMM'ye 10 milletvekili gönderen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çarpıcı bir itirafta bulundu. En büyük pişmanlığını açıklayan Davutoğlu, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." dedi.

GELECEK, CHP LİSTELERİNDEN TBMM'YE 10 VEKİL GÖNDERDİ

Seçimlerde kurulan Millet İttifakı'nın paydaşlarından olan Gelecek Partisi, 14 Mayıs'taki milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden katılarak TBMM'ye 10 milletvekili gönderdi. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi daha sonra TBMM'de ortak grup kurdu.

DAVUTOĞLU EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

28 Mayıs'tan sonra dağılan Millet İttifakı'nın bundan sonra yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak edilirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çok konuşulacak bir itirafa imza attı. Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Davutoğlu, en büyük pişmanlığının milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girmek olduğunu söyledi.

"EN SON TERCİHİM SEÇİME CHP LİSTELERİNDEN GİRMEKTİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "ittifak" kurma teklifinde de bulunduğunu itiraf eden Davutoğlu, şu şekilde konuştu: "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. Açık söylüyorum. Ondan önce her şeyi denedim. Üç partiye 'gelin birlikte girelim' dedim. İYİ Parti'ye teklif götürdüm, 'Bu sağ seçmen CHP'ye oy vermez beraber olalım' dedim. Bütün yolları denedim ben." Ahmet Davutoğlu, 10 milletvekili ile ölçülemeyecek bir fedakarlık yaptığını da ifade etti.

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, CHP listelerinden girmenin en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi - Son Dakika


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