Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu\'nu ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Türkiye'nin sorunları ve çözümleri konuşuldu.

14.08.2024 22:01  Güncelleme: 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde saat 16.00'da ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " Türkiye'nin sorunlarını, ekonomiyi, teknolojiyi, dış politikayı, bürokrasiyi konuştuk. Dolayısıyla dertleştik. Çözümler konusunda da zaten daha önce 6 genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık, o metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri ve zamanı geldiğinde güncellenmesi konusunda da düşüncelerimizi birbirimize aktardık" açıklamasında bulundu.

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı üzerine görüştüğü iddiaları sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız" ifadelerini kullandı.

"Meral Hanım dava açacaksa açsın"

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisine yönelik dava açacağı söyleminin de hatırlatılması üzerine, "Türkiye'nin bu kadar sorunu varken Meral Hanım dava açacaksa açsın" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Türkiye, ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 22:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement