Ahmet Hakan, Kalın-CHP zirvesinin ayrıntılarını köşesine taşıdı

Politika

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talebinin ardından dün CHP Genel Merkezi'ne giderek CHP kurmaylarına bir sunum yaptı.

Gerçekleşen zirveye ilişkin kamuoyuna sınırlı bilgi aktarılırken; Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında zirvenin ayrıntılarına yer verdi.

Hakan yazısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye ilişkin MİT yetkililerine "Gidin, anlatın. İyi olur" dediğini aktararak başladı.

"MİT heyetinin CHP'ye gelişinde CHP Genel Merkezi aldığı önlemlerle her türlü gizlilik kuralına riayet etmiş" diye yazan Hakan, "Brifing, iki saatten fazla sürmüş. MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP heyetini brifingde ele alınan konularla ilgili hayli hazırlıklı bulmuş. Bu hazırlık, özellikle CHP Lideri Özgür Özel'in sorularına yansımış" ifadelerine yazısından yer verdi.

3 ANA BAŞLIKTA SUNUM

Hakan yazısında sunumun üç ana başlıkta gerçekleştiğini belirterek "MİT yetkilileri ve uzmanları, üç ana başlıkta sunum yapmışlar brifingde: BİR: PKK/ YPG terör örgütü. İKİ: FETÖ terör örgütünde son durum. ÜÇ: DEAŞ'la mücadele. İbrahim Kalın, sunumlar sırasında araya girerek bazı önemli ayrıntılara dikkat çekmiş" diye yazdı.

ÖZEL İLE BİRLİKTE 9 KİŞİ KATILDI

Hürriyet yazarı ayrıca "CHP heyetinde Genel Başkan Özgür Özel haricinde 8 kişi daha varmış. Yine edindiğim bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, bazı bilgilerin hassasiyet içerdiğini ve dışarıya sızdırılmaması gerektiğini nazikçe hatırlatmış. Özgür Özel de bu talebe büyük bir nezaketle karşılık vermiş. İbrahim Kalın'ın CHP'deki MİT brifinginden memnun ayrıldığını öğrendim. Kalın, bu toplantının çok iyi geçtiğini düşünüyormuş. CHP'den MİT brifingiyle ilgili yapılan yazılı açıklama da MİT'i memnun etmiş. Açıklamadaki yaklaşımı olumlu bulmuşlar" bilgilerini de verdi.