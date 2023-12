Ahmet Türk\'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü

AHMET GEZER GEZER:

Her yerde ve her zaman iskencecilere asla prim verilmemeli. Çünkü, iskenceci zihniyet her kesimden çıkıyor. Sağcı fırsatını bulunca, solcuya, Solcu fırsatını bulunca, sağcıya. Adalet ise mahşere kalıyor.