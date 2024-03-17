Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog gerekiyor. Bunu herkesle yapmak istiyoruz. Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir" diyen Türk, "Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü. Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler. CHP istese de bütün devleti, derin devleti ikna edemez. Bunun için bu değerlendirmeyi yaptım. Sadece Erdoğan çözebilir veya çözer demedim o gücü var dedim" ifadelerini kullandı.
DEM Parti'nin AK Parti ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruya da yanıt veren Türk, "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz, onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Ama Erdoğan'la resmi görüşmemiz yok" dedi.
Hangi isimlerle görüştükleri sorusuna "İsim veremem, bu doğru olmaz" cevabını veren Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirterek "MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP'den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. (MHP ile ittifak) Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatız" diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Turgutreis'in ötekileştirildiğini ve hizmetlerden mahrum bırakıldığını belirtti. Değişim için çalışacaklarını vurgulayan Tosun, Turgutreis'i hak ettiği yere taşıyacaklarını söyledi.
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da esnaf ve kurumlara ziyaret gerçekleştirdi. Manavoğlu, projelerini anlatarak destek istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçim mitinglerine devam ediyor. Konya'ya havayoluyla gelen Erdoğan, il protokolü ve partililer tarafından karşılandı. Miting için Kılıçarslan Kent Meydanı'na hareket etti.
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