Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor

Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor

DEM Parti'nin Mardin adayı Ahmet Türk, "AK Parti'yle görüşüyor musunuz?" sorusuna "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz. Onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar" yanıtını verdi.

17.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CHP İSTESE DE DERİN DEVLETİ İKNA EDEMEZ"

"Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog gerekiyor. Bunu herkesle yapmak istiyoruz. Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir" diyen Türk, "Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü. Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler. CHP istese de bütün devleti, derin devleti ikna edemez. Bunun için bu değerlendirmeyi yaptım. Sadece Erdoğan çözebilir veya çözer demedim o gücü var dedim" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'LA RESMİ BİR GÖRÜŞMEMİZ YOK"

DEM Parti'nin AK Parti ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruya da yanıt veren Türk, "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz, onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Ama Erdoğan'la resmi görüşmemiz yok" dedi.

"MHP'DEN KOPARLARSA ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Hangi isimlerle görüştükleri sorusuna "İsim veremem, bu doğru olmaz" cevabını veren Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirterek "MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP'den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. (MHP ile ittifak) Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatız" diye konuştu.

Ahmet Türk, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor
13:28 Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi
12:08 Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi Bakan Şimşek enflasyondaki düşüş için net tarih verdi
11:34 Bahçeli’den “Son seçimim“ diyen Erdoğan’a: Ayrılamazsın Bahçeli'den "Son seçimim" diyen Erdoğan'a: Ayrılamazsın
10:39 İzlanda’da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi İzlanda'da son 3 ayda 4. yanardağ patlaması! Bölgede OHAL ilan edildi, vatandaşlar kısa mesajla tahliye edildi
13:09 Batman’da aldatma şüphesinde 2 ölü Batman'da aldatma şüphesinde 2 ölü
12:53 Van’da kilolarca kaçak altın ele geçirildi Piyasa değeri 215 milyon TL Van'da kilolarca kaçak altın ele geçirildi! Piyasa değeri 215 milyon TL
11:47 Aci ailesini yıkan ikinci ölüm Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti
11:16 Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamı ziyaret eden kız öğrencilerin yüzlerini sansürledi
10:51 Sarıkamış’ta komandolardan dosta güven düşmana korku Sarıkamış'ta komandolardan dosta güven düşmana korku
10:17 Afganistan’da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Afganistan'da trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
10:02 Beklenen Marmara depreminde 7.8’lik tehlike Beklenen Marmara depreminde 7.8'lik tehlike
09:39 Mustafa Destici’den Bakan Şimşek’e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy Mustafa Destici'den Bakan Şimşek'e emekliler için çağrı: Elini vicdanına koy
08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 14:28:46. #1.12#
SON DAKİKA: Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement