Ahmet Türk: Kürt sorununun çözümü için diyalog gerekiyor

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"CHP İSTESE DE DERİN DEVLETİ İKNA EDEMEZ"

"Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog gerekiyor. Bunu herkesle yapmak istiyoruz. Davamız, talebimiz barıştır. Arzumuz halkların kardeşliğidir" diyen Türk, "Ama şunu söylüyoruz CHP yapamaz. Neden? Derin devleti ikna edemez çünkü. Erdoğan isterse ki bugün bütün yetkiler, kurum ve kuruluşlar elinde, o isterse ikna edebilir. Sorunu çözebilirler. CHP istese de bütün devleti, derin devleti ikna edemez. Bunun için bu değerlendirmeyi yaptım. Sadece Erdoğan çözebilir veya çözer demedim o gücü var dedim" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'LA RESMİ BİR GÖRÜŞMEMİZ YOK"

DEM Parti'nin AK Parti ile görüşüp görüşmediğine yönelik soruya da yanıt veren Türk, "Resmi görüşmelerimiz yok ama Meclis'ten isimlerle görüşüyoruz, onlar da partilerinin bugün izlediği politikaya karşı rahatsızlıklarını da dile getiriyorlar. Ama Erdoğan'la resmi görüşmemiz yok" dedi.

"MHP'DEN KOPARLARSA ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ"

Hangi isimlerle görüştükleri sorusuna "İsim veremem, bu doğru olmaz" cevabını veren Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını belirterek "MHP ile ittifakları olduğu müddetçe de bu gündeme gelmez. Ancak MHP'den koparlarsa mecburen yeni bir yol izleyecekler. (MHP ile ittifak) Bu onlar için de ağır bir yük olmaya başladı. Türk halkı da bu politikadan rahatız" diye konuştu.