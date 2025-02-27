Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

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DEM Parti heyeti, bugün bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. İmralı heyeti, görüşmenin ardından Taksim'de bir otelde basın açıklaması düzenlendi. Toplantı esnasında Sırrı Süreyya Önder'in ''Mezopotamya Ajansı ne güzel bir ajanstır'' sözleri sonrası devreye giren Ahmet Türk, ''İşin ciddiyetini kaçırma'' diyerek Önder'i uyardı.

27.02.2025 17:24  Güncelleme: 17:38
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7 kişilik DEM Parti heyeti bugün tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Ziyaretten ilk fotoğraf gelirken heyet İmralı'nın çağrısı okundu. Öcalan çağrısında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

TÜRK'TEN ÖNDER'E UYARI: İŞİN CİDDİYETİNİ KAÇIRMA

Kamuoyunun merakla beklediği toplantı esnasında Sırrı Süreyya Önder'in "Mezopotamya Ajansı ne güzel bir ajanstır" sözleri sonrası devreye giren Ahmet Türk, "İşin ciddiyetini kaçırma" diyerek Önder'i uyardı.

Ahmet Türk\'ten Sırrı Süreyya Önder\'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

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Son Dakika Politika Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma - Son Dakika

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