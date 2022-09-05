Ahmet Türk, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan HDP'li Güzel hakkında konuştu: İktidarın Kürt düşmanlığı açık şekilde ortadadır - Son Dakika
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Ahmet Türk, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan HDP'li Güzel hakkında konuştu: İktidarın Kürt düşmanlığı açık şekilde ortadadır

05.09.2022 09:28
Ahmet Türk, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan HDP'li Güzel hakkında konuştu: İktidarın Kürt düşmanlığı açık şekilde ortadadır

Ahmet Türk, HDP'li Semra Güzel'in yakalandığı ana ait görüntülere dair yaptığı açıklamada, "İktidarın hem Kürt düşmanlığı çok açık şekilde ortaya çıkıyor hem de parlamentoda halen yeri olan, parlamentoda olan bir insana ne kadar hukuksuz, adaletsiz bir tutum gösterdiklerinin açık göstergesidir" diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in teröristlerle PKK kamplarında fotoğraflarının çıkması sonucu dokunulmazlığı kaldırılmıştı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Türkiye'den kaçmak isterken emniyet ekipleri tarafından yakalanan Güzel, "örgüt üyeliği" suçundan tutuklandı.

"İKTİDAR SORUNLARI ŞİDDETLE ÇÖZMEK İSTEYEN BİR YAPIDA"

Ahmet Türk, Semra Güzel'in tutuklanması sonucu Türkiye'de "hukukun olmadığını" belirterek, "Semra olayla ilgili dokunulmazlığı kaldırılmış ama milletvekilliği halen devam eden bir arkadaşımız. Yani milletvekili sıfatı var. Ama buna rağmen gözaltına alınması, tutuklanması, gözaltına alınırken, işkence yapılması, hakaretler yağdırılması Türkiye'deki yönetimin ne kadar hukuksuz, adaletsiz ve şiddetle sorunları çözmek isteyen bir yapıda olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

"VERDİKLERİ GÖRÜNTÜ ÇOK RAHATSIZ EDİCİ, KINANACAK BİR DURUMDUR"

Sözlerine devam eden Türk, "Özellikle götürülürken, başını eğmeye çalışmaları, sanki bir suç işlemiş gibi, bir pişmanlık duyuyormuş gibi bir görüntü verdirmeye çalışmaları, yahut devlete teslim olmuş gibi bir görüntü vermeye çalışmaları gerçekten herkes açısından çok rahatsız edici, gerçekten kınanacak bir durumdur. Şimdi devlet yapısının ya da bu hükümetin, bu iktidarın hem Kürt düşmanlığı çok açık şekilde ortaya çıkıyor hem de parlamentoda halen yeri olan, parlamentoda olan bir insana ne kadar hukuksuz, adaletsiz bir tutum gösterdiklerinin açık göstergesidir. Yani tamamen çürümüş, tamamen hukuktan, insanlıktan çıkmış bir anlayış ile karşı karşıyayız. Tabi ki, biz bunun bilincinde olarak bu anlayışı yıkmaya yönelik her türlü çabanın ve ortak bir mücadelenin içinde olmalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
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HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI

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Son Dakika Politika Ahmet Türk, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan HDP'li Güzel hakkında konuştu: İktidarın Kürt düşmanlığı açık şekilde ortadadır - Son Dakika


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