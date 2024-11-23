Aile Arabuluculuk Sistemi Geliyor - Son Dakika
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Politika

Aile Arabuluculuk Sistemi Geliyor

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Adalet Bakanı Tunç, aile uyuşmazlıklarının adliye yerine arabuluculukla çözüleceğini açıkladı.

23.11.2024 15:48
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Bakan Tunç duyurdu: Aile arabuluculuk sistemi geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

"Aile bireylerinin yargısal süreçlerde yıpranmaması bakımından ve gecikmeksizin herkesin kendi yolunu çizmesi bakımından aile arabuluculuğunu çok önemsiyoruz"

"Kadına yönelik şiddet konusunu içermeyen aile ara buluculuğu sistemi ile aile içinde yaşanan uyuşmazlıklar, adliye koridorlarına taşınmadan, tarafların ortak yararlarını gözeten ve bireysel beklentilerini olabildiğince karşılayan ara buluculuk sistemi ile çözümlenmesini istiyoruz"

"Yargı Reformu Stratejisini hazırladık. Hukuk sistemimizde önemli yenilikleri hayata geçirerek bir belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak"

"Kabinemizde ayrıntılarını tartıştık. Tüm taraflarla bir araya geldik. Çok sayıda toplantılar yaptık, 1 yılı aşkın bir zamandır bu çalışmayı gerçekleştirdik"

ANTALYA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle kadına yönelik şiddet konusunu içermeyen aile ara buluculuğu sistemi ile aile üyelerine kriz dönemlerinde destek vererek, aile içinde yaşanan uyuşmazlıklar, adliye koridorlarına taşınmadan, tarafların ortak yararlarını gözeten ve bireysel beklentilerini olabildiğince karşılayan ara buluculuk sistemi ile çözümlenmesini istiyoruz" dedi. Tunç ayrıca, Yargı Reformu Stratejisini hazırladıklarını ve son aşamada olduğunu belirterek, "Son bir kez gözden geçirerek Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kabinemizde ayrıntılarını tartıştık. Tüm taraflarla bir araya geldik. Çok sayıda toplantılar yaptık, 1 yılı aşkın bir zamandır bu çalışmayı gerçekleştirdik. Hukuk sistemimizde önemli yenilikleri hayata geçirerek bir belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Tunç, burada HSK üyeleri, bakanlık birimleri, Cumhuriyet Başsavcıları, Adalet Komisyon Başkanları ve Bölge İdare Mahkemeleri Başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırladıklarını açıkladı. Tunç, "Son aşamaya getirdik. Son bir kez gözden geçirerek Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kabinemizde ayrıntılarını tartıştık. Tüm taraflarla bir araya geldik. Çok sayıda toplantılar yaptık, 1 yılı aşkın bir zamandır bu çalışmayı gerçekleştirdik. Uygulayıcılardan gelen görüşler bizler için çok değerliydi" dedi.

Daha önceki yargı paketi düzenlemeleri ve hazırlanan Yargı Reformu Stratejimi belgesinde, özellikle öngörülebilir, gecikmeyen ve hukukun üstünlüğü esas alan bir adalet sisteminin tesisi noktasında çok değerli fikirler elde ettiklerine vurgu yapan Tunç, "Özellikle ceza adaletinde, suç ve suçluyla mücadele, caydırıcılık bakımından çok değerli görüşler geldi. Gerek vatandaşlarımızdan, gerek uygulayıcı ve avukatlarımızdan gelen görüşleri dikkate aldık. Yıllardır bunu keşke böyle yapsaymışız diyeceğimiz, birçok alana el attık. Hukuk sistemimizde önemli yenilikleri hayata geçirerek bir belgeyi Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadelerine yer verdi.

"Aile Arabuluculuk sistemi geliyor"

Daha önce kiracı ve kiralayanla ilgili arabuluculuk sisteminin devreye sokulmasıyla birlikte, sorunların yarı oranında azaldığını hatırlatan Bakan Tunç, aile arabuluculuk sistemine de geçileceğinin sinyalini verdi. Tunç, "Çünkü bir çok dünya ülkesi, demokratik hukuk devletlerinde, özellikle ailenin korunması, aile bireylerinin yargısal süreçlerde yıpranmaması bakımından ve gecikmeksizin herkesin kendi yolunu çizmesi bakımından aile arabuluculuğunu çok önemsiyoruz. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, uygulamadan da çok öneriler geldi.

Aile Arabuluculuk Sistemi Geliyor
Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile Arabuluculuk Sistemi Geliyor - Son Dakika

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