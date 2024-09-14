Politika

MHP'li Yurdakul: "Türk yüzyılının vizyonu; ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse gerçekleşebilir"

MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı 2024" başladı

ANKARA - Milliyetçi Hareket PartisiGenel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Türk ve Türkiye yüzyılının vizyonu ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse, gerçekleşebilir" dedi.

MHP'nin, "Güçlü Türk aile yapısı, sağlıklı toplum ve lider ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde düzenlediği "Aile Kurumu Çalıştayı 2024" başladı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren partinin Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, insan varlığının temel taşı olan Aile, anayasamızın 41. maddesinde de belirtildiği gibi "Türk toplumun temelidir". Bu nedenle devletin ve toplumun korunması, hiç şüphesiz ki aileyi korumakla mümkündür. Milletlerin kültürel ve tarihsel mirasını, aidiyetlerini, değerlerini ve kimliklerini yeni nesillere aktaran Aile, aynı zamanda kuşaklar arası bağları koruyan ve sürdüren, bir muhafız görevi de görmektedir. Milli bir dava şuuruyla, ailenin bir beka meselesi olduğu bilinciyle, bugün ve yarın Türk aile yapısını korumak, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için tertiplediğimiz, bu çalıştayda bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Aile kurumunu yıpratan ve yozlaştıran dolaylı unsurların etkisi altında kalındığı için, toplumsal değerlerin büyük bir erozyonla karşı karşıya kaldığını dile getiren Yurdakul, "Bunun sonucunda artan boşanmalar ve şiddetin başrol oynadığı mutsuz ailelerle, azalan evlilik ve doğum oranlarıyla, yükselen yalnızlaşma ve 'topluma kayıtsız bireyselleşmeyle', aile büyüklerine yönelik artan saygısızlıklarla, kabuğuna çekilen küçük ve çekirdek ailelerle, çeşitli endişeleri nedeniyle tek çocuk yapan ailelerle ve dağılan akrabalarla, karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

Çalıştayın genel amacının "Güçlü Türk Aile Yapısı, Sağlıklı Toplum ve Lider Ülke Türkiye" vizyonu çerçevesinde, aile kurumunun muhafaza edilmesi, güçlendirilmesi ve geleceğe hazırlanması olduğunu ifade eden Yurdakul, "Türk milletinin toplumsal dayanıklılığının korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınmasının düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için, aile kurumunun gözetilmesi de ayrıca diğer hedeflerimizden birkaçıdır. Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu, ancak ailelerin huzuru, birliği, refahı ve gücü üzerine bina edilebilirse, gerçekleşebilir. Aile kurumu, küresel dinamiklerin de etkisiyle artan, toplumsal sorunlar ve tehditlerle karşı karşıyadır. Küresel sosyal dinamikler, iktisadi dalgalanmalar, tabi afetler, teknolojik sıçramalar ve kültürel değerlerdeki erozyonlar aileyi tehdit etmektedir. Ayrıca, düzensiz kentleşme, göç hareketleri, demografik değişimler ve menfi boyutlarda bireyselleşme gibi faktörler de aile yapısını aşındırmaktadır" dedi.

Dijitalleşen dünyada, eğitimden teknolojiye, kentleşmeden demografik değişimlere kadar yaşanan hızlı toplumsal savrulmaların ailenin işlevini, yapısını ve sahip olduğu değerleri ve refleksleri derinden etkilediğini söyleyen Yurdakul, birliği ve refahı zedelenen aile kurumunun pek çok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Aile ve evlilik kurumlarını hedef alan olumsuz ve yaygın söylemler, geniş aile içindeki dayanışma ağlarının önemsizleştirilmesi, çocuklar ile ergenlik yaşlarındaki gençlerin sağlıklı gelişimini tehdit eden zararlı olabilecek akımların artışı, aileler için ciddi riskler oluşturduğunun altını çizen Yurdakul, medyada sıkça yer bulan içeriklerin tüketime odaklanan materyalist yaşam tarzının teşvik edilmesi gibi faktörlerin de aileyi tehdit ettiğini kaydetti.

Çalıştaya, partinin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve milletvekilleri, MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından Sorumlu İl ve İlçe "KAÇEP" Başkanları, sivil toplum kuruluşları ve derneklerinin başkanları ile iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.