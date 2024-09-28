Aile Kurumu Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Politika

MHP'nin düzenlediği 'Aile Kurumu Çalıştayı'nın sonuç raporu açıklandı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Aile tanımının güncellenmesi gerekiyor. Anayasa'daki aile tanımına, 'kadın' ve 'erkek' ibaresinin eklenmesi uygun olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla düzenlenen 'Aile Kurumu Çalıştayı'nın sonuç raporunu açıkladı. Yurdakul, aile kurumunu tehdit eden küresel risklerin günden güne arttığını belirterek, "Öncelikle, aile tanımının güncellenmesi gerekiyor. Anayasa'daki aile tanımına ise 'kadın' ve 'erkek' ibaresinin eklenmesi uygun olacaktır. Bununla birlikte dijital platformlarda yayınlanan film ile dizilerin denetim ve kontrolünün yapılması uygun olacaktır. Anne ve babalara ise çocuklarının doğuştan sahip olduğu cinsiyete uygun olarak, sağlıklı cinsel kimlik geliştirmesi için eğitim programları sağlanmalı. Bununla birlikte ebeveyn ve çocuklara yönelik devletin sunduğu mevcut uygulamaların tanıtımının yapılması ve ebeveynlere yönelik farkındalık çalışmalarının başlaması gerekiyor. Buradaki en önemli önerimiz, Anayasa'daki aile tanımına kadın ve erkek ibaresinin eklenmesidir" dedi.

EVLİLİKTE EKONOMİK TEŞVİK VURGUSU

MHP'li Yurdakul, çalıştay raporunda yer alan önerileri sıralayarak, "Nikahsız birliktelikleri özendirici dizi ve filmlerin yerine, aksine sağlıklı evliliğin faydalarını yansıtan dizi, film ve belgesellerin ortaya konulması, özellikle rol model olarak sunulan aktörlerin niteliklerine ilişkin araştırma yapılmasının teşvik edilmesi, evlilik bağının getirmiş olduğu hukuki güvenceler ve nikahsız birlikteliğin dezavantajlarının konu edildiği seminerlerin Türk halkına verilmesi gerekiyor. Ekonomik teşvikler konusunda ise örneğin 35 yaşına kadar evlenecek kişilerin KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) borcunun silinmesi ya da uzun vadeli kredilerin sağlanması gibi ekonomik teşviklerin yapılması önerileriniz arasında yer almaktadır. Tek ebeveynli ailelerdeki artışa yönelik de öncelikle aile içi iletişim ve etkili iletişim becerilerinin geliştirmesine yönelik çiftlere eğitimler ve seminerler verilmeli. Anne, baba ve ebeveynlik rolüne hazırlık için ebeveynlere eğitim verilmeli ve ailede sorun çözme, evlilik ile aile yaşamında karşılaşılabilecek sorunların çözümü için grup çalışmalarının yapılmasını önermekteyiz" diye konuştu.

'SANAL İLİŞKİLER DE DİĞER ÖNEMLİ BİR SORUN'

Yurdakul, günümüzdeki diğer önemli sorunlardan birisinin ise sanal ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, "Bu sanal ilişkiler için önerilerimiz ise özellikle sanal ilişkilere zemin hazırlayan platformların kullanımının kısıtlanması, gerekirse de erişimlerinin engellenmesi, davranışsal bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması, özellikle aile bireylerinin internet kullanım kurallarını baştan koyması ve denetlemesi ve çevrim içi faaliyetler yerine yüz yüze modellerin önerilmesi ve teşvik edilmesi. Ailelere, öğretmenlere ve çocuklarımıza dijital okuryazarlık eğitiminin verilmesi önemli bir nokta. Sanal ilişkiler için özellikle hukuki müeyyidelerin getirilmesi ve bunların kontrol edilmesi, zinanın suç olarak Türk Ceza Kanunu'nda yeniden düzenlenmesinin değerlendirilmesi, aile bireylerinin spor ve oyunlara yönlendirilmesi bir diğer önerimiz" dedi.

'ÇEKİRDEK AİLE POZİTİF AYRIMCILIK KAPSAMINA ALINMALI'

Yurdakul, aile kurumunun Anayasal güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Anayasamızın 10'ncu maddesine bir ek yapılması gerekiyor. Bu maddemizin 3'üncü fıkrasında, pozitif ayrımcılık uygulanacak kişiler belirlenmiş vaziyette. Bu bağlamda ailenin korunması ve güçlendirilmesi kapsamında, çekirdek aile de pozitif ayrımcılık uygulanacaklar arasında yer almalı. Anayasa'nın 41'inci maddesinin genel başlığında, 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' şeklinde ve 1'nci fıkrasında yer alan, 'Temelidir ve' ibaresinin yerine, 'Temelidir. Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir' şeklinde değiştirilmesi, daha doğru bir yaklaşımdır. Anayasa'nın 41'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına, 'Şiddete karşı çocukları' ibaresi yerine, 'Şiddete karşı kadınları, yaşlıları ve çocukları' ibaresinin eklenmesi gerekiyor. Anayasa'nın 41'inci maddesinde yer alan, devletin aile planlamasıyla ilgili planlı nüfus artışının sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılmasını öneriyoruz. Çocuğun çevrim içi istismarının önlenmesi ve boşanma davası sürecinde kadına yönelik şiddeti önlemek ve sağlıklı bir boşanma için aile danışmanı atanmasını öneriyoruz" diye konuştu. Yurdakul ayrıca Birleşmiş Milletler üyelerinin katılacağı, İstanbul merkezli Dünya Aile Ajansı'nın kurulması gerektiğini ifade etti.