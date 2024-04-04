Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu\'na 6 bin 753 başvuru yapıldığını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Göktaş'ın, evlilik öncesi eğitimi almaya başlayan çiftlerle bir araya geldiği aktarıldı.
Açıklamada görüşlerine verilen Bakan Göktaş, ilk etapta deprem bölgesinde hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuru yapıldığını ve 392 çiftin evlilik öncesi eğitimden yararlandığını belirtti.
Burada çiftlerin başvuru süreçlerindeki deneyimlerini, düşüncelerini ve taleplerini dinleyen Bakan Göktaş, çiftlere yönelik verilen bu eğitimin ödev olarak algılanmamasını istedi.
Bakanlık olarak evlenmek isteyenlere evlilik öncesi eğitimini zaten verdiklerini aktaran Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için bu fonu kurduklarını ifade etti.
Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini bildiren Bakan Göktaş, "Bu projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu bir aile hayatı kurmalarını destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'na 15 Şubat'tan bu yana Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinden toplam 6 bin 753 başvuru yapıldı ve 392 çiftimiz evlilik öncesi eğitimden yararlandı." ifadelerini kullandı.
Projenin, aile birliğini güçlendirerek gençleri bilinçli ve sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olacağına vurgu yapan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Özellikle depremin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için de evli çiftlerin birbirlerine destek olmalarını önemli buluyorum. Bu projenin bir parçası olarak sunulan evlilik öncesi eğitimi, genç çiftlere hem duygusal hem de pratik beceriler kazandırarak daha sağlam bir temel oluşturmalarını hedefliyor. İletişimden çatışma çözümüne, mali planlamadan aile içi rollerin paylaşımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler sunuluyor. Bu tür projeler toplumun temel birimi olan aileyi güçlendirmeye katkı sağlayacaktır. Gençlerimizi daha bilinçli, sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler olarak yetiştirmeye yardımcı olduğuna inanıyoruz. Hep birlikte, daha sağlıklı ve mutlu aileler için çalışmaya devam edeceğiz."
Bakan Göktaş, temasları kapsamında Onikişubat Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni de ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 753 başvuru yapıldığını açıkladı - Son Dakika
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkiler, Macaristan'ın AB sürecine verdiği destek ve ekonomik ilişkiler ele alındı.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 47,96'sını alarak Keçiören Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mesut Özarslan, görevi devraldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte vatandaşlara hitap eden Özarslan, halka hizmet belediyeciliği yapacaklarını ve projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
31 Mart seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Ertaş, görevi devraldığı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti ve halka hitaben yaptığı konuşmada CHP'nin umudu temsil ettiğini belirtti.
Sakarya'nın Karapürçek, Serdivan, Kaynarca ve Geyve ilçelerinde yapılan yerel seçimlere ilişkin AK Parti ve CHP temsilcilerinin verdiği itiraz dilekçeleri ilçe seçim kurulları tarafından reddedildi.
CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Ardahan'da kazandıkları seçimin yenilenmesi kararını kabul etmeyeceklerini belirtti. Demir, sandıkta kazandıkları Ardahan ili ana sütü gibi hakkı olduğunu ve hakklarını yedirmeyeceklerini ifade etti. AK Parti adayı Yunus Baydar ise seçim sonuçlarına itiraz etti ve seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması talebinde bulundu.
MÜSİAD Azerbaycan Şubesi, Haçmaz ilinde iftar programı düzenledi. Programa, Haçmaz Valisi, MÜSİAD yöneticileri, milletvekili, iş adamları, şehit aileleri, Ahıska Türkleri ve gaziler katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya'da seçim sürecinin demokratik bir olgunlukla geçtiğini ve herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını belirtti. Vali Şahin ayrıca, kentte huzur ve güvenliğin öncelikli konular arasında olduğunu vurguladı. Toplantıda ayrıca, asayiş olayları, ihbarlar, sahil güvenliği, uyuşturucuyla mücadele ve trafik denetimleri gibi konular da değerlendirildi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Selendi Belediye Başkanı seçilen Murat Daban görevi devraldı. Daban, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mazbatasını alarak belediye binasına yürüdü ve burada destekçileriyle birlikte konuşma yaptı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, eski Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a yönelik sözlü saldırıyı kınayarak, saldırıyı organize edenleri, yapanları ve sebep olanları şiddetle kınadıklarını belirtti. Çağlayan, ayrıca devir teslim törenindeki nezaketsizlikleri de eleştirerek, CHP'nin gösterdiği erdemsizliği kınadı. Belediye Başkanı Tahsin Erdem ise saldırıyı tasvip etmediklerini ve özür dilediklerini ifade etti.
İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP'nin Ümraniye ve Arnavutköy'de belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Kurul, her iki ilçede oyların yeniden sayılması talebini kabul etmedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?