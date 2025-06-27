Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Gümüşhane\'de ziyaretlerde bulundu
27.06.2025 17:42
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Aydın Baruş'u ziyaret eden Tarıkdaroğlu, daha sonra Valilik Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, Bakanlığa bağlı kurumların yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tarıkdaroğlu, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın riyasetinde, ülke genelinde yılbaşından itibaren çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Tarıkdaroğlu, Aile ve Gençlik Fonu'nun hayata geçirildiğine işaret ederek "Bu, önce deprem bölgelerinde pilot olarak uygulandı, sonrasında 81 ilimizde uygulanmaya başlandı." dedi.

Gümüşhane'de 143 kişinin fona başvurduğunu aktaran Tarıkdaroğlu, "90 kişi de şu anda eğitimlerini alıyor. Eğitim diyorum çünkü aynı zamanda evlilik öncesi aile danışmanlığı hizmetini de bu anlamda veriyoruz." diye konuştu.

Gümüşhane'de doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkati çeken Tarıkdaroğlu, "Ülkemizdeki doğurganlık hızı 1,48'lerde fakat Gümüşhane'deki oran Türkiye ortalamasının altında; 1,3. Dolayısıyla biz, Aile Yılı kapsamında evliliği teşvik edeceğiz çünkü Türkiye'de şu anda evlilik sayısı azaldı, evlenme yaşı arttı." ifadelerini kullandı.

Tarıkdaroğlu, ildeki temasları kapsamında Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i de makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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