Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 12 yılda 8 bin 307 koruyucu aile ile 9 bin 981 çocuğun bakımını üstlendik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gönül Elçileri Koruyucu Aile Programı kapsamında 12 yılın geride kaldığını belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün itibarıyla 8 bin 307 koruyucu ailemizle 9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendik. Yine özel gereksinimli 1120 çocuk ile 732 yabancı uyruklu çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımı sağlanmaktadır" dedi.
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde, Gönül Elçileri Projesi kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşlerine verdiği iftardaki konuşmasına, herkesin ramazan ayını kutlayarak başladı. Bu ayın bütün dünyada sevginin ve merhametin çoğaldığı bir ay olması temennisinde bulunan Göktaş, "Filistin'de yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için huzur ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.
Çocukları en büyük zenginlik olarak nitelendiren Göktaş, "Çocuklar yüreğimizin sevinci, yuvamızın neşesi, hayatımızın her dem baharıdır. Çocuklarımıza sağlıklı ve güvenilir bir aile ortamı hazırlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğü ve himayelerinde ve siz değerli misafirlerimizin desteğiyle çok kıymetli bir proje yürütüyoruz. Gönül Elçileri Koruyucu Aile Programı ile çocuklarımıza sevgi ve şefkatle büyüyecekleri bir aile ortamı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Çocukların geleceği için çıkılan bu yolda 12 yılın geride kaldığını bildiren Göktaş, şunları söyledi:
"Yürüttüğümüz çalışmalarla bugün itibarıyla 8 bin 307 koruyucu ailemizle 9 bin 981 çocuğumuzun bakım ve himayesini üstlendik. Yine özel gereksinimli 1120 çocuk ile 732 yabancı uyruklu çocuğumuzun koruyucu aile yanında bakımı sağlanmaktadır. Koruyucu ailelerimiz çocuklarımızı, ihtiyaç duydukları güven ve sevgi ortamında büyütüyorlar. Ben evini, ailesini ve gönlünü çocuklarımıza açan, onlara sıcak bir yuva sunan koruyucu ailelerimizin her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir çocuğun mutluluk ve refah içinde büyümesi demek, ailesine ve ülkesine faydalı olması demek, bütün dünyanın barış ve huzur içinde yaşaması demektir. Bu anlamda koruyucu aile hizmetimizi, çocuklarımız için çok değerli bir model olarak görüyoruz. Koruyucu aile sisteminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Türkiye Koruyucu Aile Akademisi kurulacak
Gönül Elçileri Projesi kapsamında yeni bir adım daha atacaklarını açıklayan Göktaş, "Hizmetimizi, hayatta olan ebeveyninin ya da yakın akrabalarının yanında kalan çocuklarımızı ve bakım veren ailelerini güçlendirmek için genişletiyoruz. Koruyucu aile modelimiz için büyük katkıları olan 81 ilimizin vali eşlerinden, bu hizmet modelimizin yaygınlaştırılması için aynı özveriyi ve desteklerini rica ediyoruz" dedi.
Koruyucu ailelere verilen eğitimleri daha sistematik bir hale getirmek için bir Türkiye Koruyucu Aile Akademisi kurmayı planladıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Özellikle 0-6 yaş arasındaki çocuklarımızı bakım kuruluşları yerine ailelerin yanına yerleştirmeyi hedefliyoruz. Gönül Elçilerimiz ile birlikte aile odaklı hizmetlerimizin yaygınlaşması ve güçlenmesi için farkındalık çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bakanlık olarak tüm çocukların sağlıklı gelişimi ve ebeveyn becerilerinin desteklenmesi için farklı programlar yürütüyoruz. Bu kapsamda 169 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan sosyal ve ekonomik destek" programıyla takip ediyoruz. Psikososyal destek ihtiyacı olanlara sosyal hizmet, maddi zorluk yaşayan ailelere aylık 5 bin 330 lira maddi destek sağlıyoruz. Çocuk bakım kuruluşlarımızda büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik. Bugün 14 bin 761 çocuğun 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Spor, kültür, sanat, teknoloji ve bilişim alanlarına merakı ve yeteneği olan çocukları destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın, şefkatin yüzyılı olması için büyük bir gayretle çalışıyoruz. El birliğiyle çocuklarımızın güzel bir yuvada sevgiyle büyümeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 12 yılda 8 bin 307 koruyucu aile ile 9 bin 981 çocuğun bakımını üstlendik - Son Dakika
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