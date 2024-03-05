Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir etkinlik düzenleyeceklerini belirterek, "Etkinlikte 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik soru üzerine Göktaş, "8 Mart'ta Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın da katılacağı çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 'Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' temasıyla gerçekleştireceğimiz etkinlikte 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.
Söz konusu belge ve plana ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla hazırladık. Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı'nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız " açıklamasında bulundu.
BM'de Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacak
Bakan Göktaş, başka bir soru üzerine hafta sonu ABD'ye gideceğini belirterek, "Kadınlar Haftası kapsamında New York'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına katılacağız. Orada, ülkemizin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacağız" dedi.
İkili görüşmeler yapacaklarını, BM çatısı altında yan etkinlikler de düzenleyeceklerini belirten Göktaş, şunları söyledi:
"Türkiye'nin 'kimseyi geride bırakmayan' sosyal hizmet konusundaki bakış açısını Birleşmiş Milletler platformunda diğer ülkelerle paylaşacağız. Bununla birlikte ülke beyanımızı gerçekleştireceğiz. Birleşmiş Milletler çatısı altında çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarını ele alacağımız uluslararası kuruluş ve ülke temsilcilerini davet ettiğimiz bir yan etkinlik düzenleyeceğiz. Kadınları ve çocukları konuşurken elbette ki Filistin'den de bahsedeceğiz. Her türlü platformda Filistin'i, Gazze'yi gündeme getirmeye devam ediyoruz. Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bu konuyu ne kadar çok kamuoyu gündemine taşıyabilirsek o kadar farkındalık oluşacağını biliyoruz. Ayrıca bu vesileyle ikili görüşme fırsatı bulduğumuz muhataplarımızla ülkemizin güncel konulardaki perspektifini de paylaşacağız."
Son dönemde yoğun olarak gerçekleştirdiği il ziyaretlerine yönelik soru üzerine de Göktaş, "Sadece seçim dolayısıyla değil, kabine kurulduğu il günden itibaren il ziyaretlerimizi yapıyor, vatandaşlarımız ve çalışanlarımızla bir araya geliyoruz. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz" yanıtını verdi. - ANKARA
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