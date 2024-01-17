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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Aile ve Gençlik Fonu başvuru süreci tamamlandı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Aile ve Gençlik Fonu başvuru süreci tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Aile ve Gençlik Fonu başvuru süreci tamamlandı
17.01.2024 - 12:13,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin sorusu üzerine Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde söz konusu fonun kurulduğunu hatırlattı. "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık" diyen Göktaş, fonun usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığının yönetmelik hazırlıklarının sürdüğünü aktardı. Programa ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" açıklamalarında bulundu.

Kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine destek olacaklarını ifade eden Göktaş, "Fonun ilk uygulamasını deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" dedi.

"Yardım talepleri 4 dakika içinde ulaşıyor"

Başka bir gazetecinin sosyal yardımlarla ilgili "4.4 milyon vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç ettiler" sözlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Bakan Göktaş, "Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tamamen bir algı oluşturma çabasından ibaret" diye konuştu.

Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sini çalışamayacak durumda olan vatandaşların oluşturduğuna dikkati çeken Göktaş, "Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu" dedi.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ve Aile Sosyal Destek Programı personeli aracılığıyla ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini belirten Göktaş, hem arz hem talep odaklı sosyal yardım anlayışını devam ettirdiklerini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Aile ve Gençlik Fonu başvuru süreci tamamlandı - Son Dakika


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