Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı BM Kadının Statüsü Komisyonu\'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci oturumunun Bakanlar Bölümü'ne katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantıları için geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci oturumunun Bakanlar Bölümü'ne katıldı. Davetlilerin Genel Kurul salonundaki yerlerini almasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres oturumda bir konuşma yaptı. Oturumun öncelikli teması "Yoksulluğun ele alınması, kurumların ve finansmanın cinsiyet perspektifiyle güçlendirilmesi yoluyla cinsiyet eşitliğine ulaşmanın hızlandırılması ve tüm kadınların ve kız çocukların güçlendirilmesi" olarak belirlendi. Oturumun gözden geçirme teması olarak ise "Cinsiyet eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" oldu.
Oturum kapsamında Bakanlar Bölümü'nün yanı sıra yuvarlak masa toplantıları, interaktif toplantılar, gönüllü sunumlar, sonuç belgesi ve karar tasarıları ile çeşitli yan etkinlikler gerçekleştirilecek. - NEW YORK
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurgulayarak, Türkiye Yüzyılı için birliğe ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında şehit yakınları ve gazilerin millete emanet olduğunu belirterek, onların her meselesinde yanlarında olmanın ve gönüllerini hoş etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin güçlü bir devlet olmanın önemine vurgu yaparak, savunma sanayine yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdiklerini ifade etti.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda düzenlenen 'Engelsiz Gönüller İftar Sofrası' programında vatandaşlarla bir araya gelerek, İstanbul'da engelsiz yaşam merkezlerinin sayısını artıracağını ve mevcut merkezlerin niteliklerini dünya standartlarına ulaştıracağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelerek, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin çabalarının hiç bitmeyeceğini belirtti. Erdoğan, milletin kazanımlarına ve geleceğine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasının vatan topraklarını korumanın ve güvenle yaşamanın yolunun olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'yi yeniden eski, zayıf günlerine geri döndürmek isteyenlerin çabaları bitmeyecektir.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İzmit ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Yavuz, ramazanda huzur ve güven ortamının yayılmasını temenni etti ve adaletsizliklere dikkat çekti. Programa birçok yetkili ve milletvekili de katıldı.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper, 2024-2029 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı projelerini ve Cumhur İttifakı belediye meclis üyelerini tanıttı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının gelmesiyle birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın'ın farklı noktalarında iftar programları düzenlemeye başladı. Büyükşehir Belediyesi, bugün Aydın genelinde 9 farklı noktada düzenlediği iftar programlarıyla toplam 15 bin kişiye iftar yemeği verdi.
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