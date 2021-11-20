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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te

20.11.2021 19:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te

KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük ziyareti kapsamında AK Parti Genel Merkezi Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'na katıldı. Bakan Yanık, Karabük Valiliği ziyaretinde öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. 20 Kasım dünya çocuk hakları günü nedeniyle öğrencilerle birlikte balon uçuran Bakan Yanık daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Halk oyunları gösterilerinin ardından Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Derya Yanık, Karabük Valisi Fuat Gürel'den kentteki çalışmalar hakkında brifing aldı.

Bakan Derya Yanık, kentteki ziyaretleri kapsamında MHP teşkilatı ve huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi. Huzurevinde kalan vatandaşlarla yaklaşık bir saat sohbet eden Bakan Derya Yanık, vatandaşların sorunları ve önerilerini dinledi. Gazetecilere ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Derya Yanık, "Karabük ziyaretimiz hem AK Parti il teşkilatına hem de bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek açısından bir çalışma oldu. Öncelikle 20 Kasım dünya çocuk hakları gününü bir kez daha kutluyorum. Bu gün sabah il komitelerimizin bildirge sonuçlarını dinledik. Oradan buraya geldik. Burada da çok hoş bir sürpriz. Çocuklarımız bizi karşıladılar. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü bir kez daha kutlamak istiyorum. Huzurevi ziyaretimiz içinde bulunduğumuz huzurevi gayet keyifli güzel bir çalışma oldu. Büyüklerimizle buluşmak onların değerlendirmelerini almak yorumlarını almak varsa hizmetlerimizle alakalı önerilerini almak bizim için önemli. Hepsinden önemli hayır dualarını almak gayet tabii ki çok önemli. Nitekim biz de gittiğimiz bütün il çalışmalarımızda huzurevlerimiz, çocuk evlerimizi, engelli yaşlı bakım evlerimizi olabildiği kadar hizmet kuruluşlarımızı yerinde görmeye incelemeye çalışıyoruz" diye ifade etti.

Kentteki yöneticilerin uyum içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve Karabük'ün tarihi ile turizminin önemine dikkat çeken Bakan Derya Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün yine Karabük'te inşallah şehit öğretmenimiz hepimizin sevgiyle hatırlayacağı Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret edeceğiz. Karabük ziyaretimizi sonlandırıp Ankara'ya döneceğiz. Burada bu hizmetleri üreten bütün arkadaşlarımıza, bakanlığımız personellerine ayrı ayrı teşekükr ediyorum. Karabük son derece uyumlu bütün mülki erkanıyla Valimizin şahsında yereldeki vekillerimizin, belediyenin uyumuyla çalışmalarını sürdüren bir il. Turizm potansiyeli anlamında oldukça önemli bir ilimiz. Tarihsel birikimi oldukça büyük olan bir ilimiz. İnşallah Türkiye'mizin her tarafına olduğu gibi Karabük'e bundan sonraki süreçte hizmetlerimizi sürdürmeye, kalkındırmaya eksiklerini tamamlamaya, yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Derya Yanık, Karabük ziyaretini şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret ettikten sonra tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te

Çocuk Hakları Günü, Derya Yanık, 20 Kasım, Karabük, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'te - Son Dakika
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