Bakan Yanık: Pandemide dünyada yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında, bizde yüzde 4,4 - Son Dakika
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Bakan Yanık: Pandemide dünyada yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında, bizde yüzde 4,4

05.09.2022 11:52

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin, sosyal yardımlar ve sosyal destekler konusunda çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, "İyi uygulama örnekleri arasında sayılan ülkelerden birisiyiz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'nin, sosyal yardımlar ve sosyal destekler konusunda çok iyi bir yerde olduğunu belirterek, "İyi uygulama örnekleri arasında sayılan ülkelerden birisiyiz. Sadece pandemi döneminde dünyada gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında. Bizde pandemi döneminde hayatını kaybeden yaşlı oranı yüzde 4,4. Bu ciddi bir başarıdır" dedi.

Bakan Yanık, DHA'ya yaptığı açıklamada, sosyal yardımların belli kategorilere göre yapıldığını, bunların da bölgesel, sosyal, ekonomik, yaşlı ve genç nüfusa göre değerlendirildiğini anlattı. Sosyal yardımların özellikle bölgesel anlamda farklılıklar oluşturduğunu belirten Yanık, yaşlı nüfusun daha yoğun olduğu yerlerde yaşlı bakımının, genç nüfusun daha yoğun olduğu yerlerde çocukların desteklenmesinin ön plana çıkacağını söyledi.

Bu anlamda hazırlanan sosyal ekonomik destek hizmetinin çok önemli bir sosyal yardım başlığı olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Mesela sadece yoksulluk sebebiyle devlet bakımına alınması gereken bir çocuk varsa; taciz ve şiddet yoksa normalde devlet bakımına almamız lazım. Ama biz diyoruz ki; bu çocuk ailesinin yanında kalsın, biz çocuğun bakım giderlerini ailesine temin edelim. ve bu desteğimiz de 2 bin 332 lira ki az bir rakam değil. 147 bin çocuğumuz yararlanıyor. 2021'de sadece Sosyal Ekonomik Destek için yaklaşık 2 milyar TL ödemişiz" dedi.'EVDE BAKIM YARDIMINDAN 50 BİN KİŞİ YARARLANIYOR'Bakan Yanık, Evde Bakım Yardımı kapsamında aylık 3 bin 336 lira verdiklerini belirterek, "530 bin kişi yararlanıyor. 2021'de 10,6 milyar TL sadece evde bakım yardımı yapmışız. Bu evde bakım yardımı, yakınlarının yaşlılara baktığı destekler. 616 bin engellimize engelli aylığı veriyoruz. Engel oranına göre yardım miktarı 1226 liradan 1840 liraya kadar değişiyor. 2021'de toplam 5,1 milyar lira engelli aylığı vermişiz. Yaşlı aylığımız var; aylık 1536 lira veriyoruz, şu anda 836 bin yaşlımıza veriyoruz. 2021'de 7,4 milyar lira yardımda bulunmuşuz. Yakacak yardımımız var. Mesela Erzurum daha soğuktur, orada biraz daha yüksek destek veriyoruz, doğal olarak desteklemeniz lazım. Antalya daha sıcaktır, orada daha düşük gibi. Geçen yıl başlattık doğal gazı, bugüne kadar 330 bin 804 hanemiz bu destekten yararlandılar" diye konuştu. 'PANDEMİDE HAYATINI KAYBEDEN YAŞLI ORANI YÜZDE 4,4'

Bakan Yanık, sosyal yardımlar konusunda dünya ülkelerini de incelediklerini belirterek, "Dünyayı takip ediyoruz ve uluslararası kuruluşlarla yakın çalışan bir bakanlığız. Uluslararası kuruluşlar, dünyanın pek çok farklı yerlerinden uygulama örneklerini gören, takip eden kuruluşlar. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim; Türkiye, sosyal yardımlar ve sosyal destekler, gerçekçi bir sosyal devlet olma noktasında çok iyi bir yerde duruyor. Ama bu yeterli mi? Tabii değil. Biz bu anlamda iyiyi daha iyi hale getirmek için çalışmakla yükümlüyüz. Sosyal yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın talebini en hızlı bir biçimde karşılamak arzusundayız. Biz her gün yeni bir şey arıyoruz, her gün yeni bir destek kapsamı bulmaya çalışıyoruz. İyi uygulama örnekleri arasında sayılan ülkelerden birisiyiz. Şöyle bir örnekle açıklayayım; sadece pandemi döneminde dünyada gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında. Fransa, İtalya, İspanya'da bakım evlerinden onlarca yaşlı cesedi çıkardılar. Bizde pandemi döneminde hayatını kaybeden yaşlı oranı yüzde 4,4. Bu ciddi bir başarıdır. Gönül ister ki hiç olmasın. Ancak bu kadar büyük bir salgının sonuçları elbette olur" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Derya Yanık, Türkiye, DHA, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık: Pandemide dünyada yaşlı ölümü yüzde 31 ile 84 arasında, bizde yüzde 4,4 - Son Dakika

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