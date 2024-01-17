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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, 'Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız' dedi. Program kapsamında 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonun ilk uygulaması deprem bölgesinde başlayacak ve ilerleyen süreçte tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız
17.01.2024 - 12:33,  Güncelleme: 13:03
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulduğunu belirterek, "Bakanlık olarak başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıklarını tamamladık. Programın ekonomik destek kısmı ile başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Bu fonla Türkiye'nin yer altı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız. Gençlerimizi, evlilik süreçlerinde destekleyecek, onları sosyal risklerden korumaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağız" dedi. Göktaş, kendi işini kurmak isteyen gençlerin girişimlerine ve projelerine de destek olacaklarını ifade ederek, "Fonun ilk uygulamasına deprem bölgesinden başlatacağız. İlerleyen süreçte ise tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

'BU İDDİALAR TAMAMEN GERÇEK DIŞI'

Göktaş, '4,4 milyon vatandaşı sosyal yardımlara muhtaç ettiler' iddiası üzerine de "Bu iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tamamen bir algı oluşturma çabasından ibaret. Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'sini çalışamayacak durumda olan vatandaşlar oluşturuyor. Afet ve acil durumların ortaya çıkardığı olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan tek seferlik yardımlar da bu rakamın içinde yer alıyor. Yardım talepleri 4 dakika içerisinde sistem üzerinden bize ulaşıyor. Daha önce bu süre 30 günü buluyordu" dedi. Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile Aile Sosyal Destek Programı personeli aracılığıyla ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini belirten Göktaş, hem arz hem talep odaklı sosyal yardım anlayışını devam ettirdiklerini söyledi.

Kaynak: DHA
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