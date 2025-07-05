Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ağrı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ağrı'da konuştu Açıklaması

05.07.2025 20:01
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "81 ilimizde Aile ve Gençlik Fonumuzu yaygınlaştırdık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "81 ilimizde Aile ve Gençlik Fonumuzu yaygınlaştırdık. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin evlenmelerine destek oluyoruz." dedi.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katılan Bakan Göktaş, partililerle bir araya geldi.

Ardından Ağrı Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Vali Mustafa Koç ve protokol üyelerince karşılandı. Göktaş'a karşılamada çocuklar tarafından çiçek verildi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, Vali Koç ile bir süre makamında görüştü.

Bakan Göktaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, aileyi güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Ağrı'da önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"81 ilimizde Aile ve Gençlik Fonumuzu yaygınlaştırdık. 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin evlenmelerine destek oluyoruz. Diğer güncellediğimiz sistem ise doğum yardımı. Bu yıl da Ağrı'da doğum yardımlarından faydalanan ailelerimiz var. Ağrı'da geçen aydan bu yana 2 bin 142 anneye toplam 19 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Çocuklar 5 yaşına gelene kadar bu yardımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizi büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın refahı, huzuru bizler için çok çok kıymetli, çok değerli ve bu minvalde de vatandaşlarımız için hizmetlerimizin kapsamını da genişletmeye devam edeceğiz."

Ağrı'da "Aile Yılı" kapsamında yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini de aktaran Göktaş, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek projeler yürütüldüğünü ifade etti.

Ağrı'ya 23 yılda 84 milyar 45 milyon lira yatırım yapıldı

Kentte son 23 yılda 84 milyar 45 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıklayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan politikalar yürütüyoruz. Her bireyin sosyal refahını çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bizim de çalışmalarımız çok çeşitli. Her bireyin sosyal refahını yükseltirken kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz." dedi.

Ağrı'da 5 sosyal hizmet merkezinin bulunduğunu kaydeden Göktaş, 2017 yılından bu yana ASDEP personelleri ile 63 bin 195 haneye ziyaret gerçekleştirildiğini anlattı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"2012'den beri sosyoekonomik destek vesilesiyle 517,9 milyon lira Ağrı'ya kaynak aktardık. 2 kadın kooperatifimizle kadınları güçlendiriyoruz. Şiddet önleme ve izleme merkezimiz var. Kadın konukevimiz var. Ayrıca engelli ve yaşlılarımızı aktif hayata katılımlarını sağlamak adına adımlar atıyoruz. Bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde 25 engelli bireyimiz var. Bir huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 34 bireyimiz var." dedi.

Ağrı'ya gündüzlü engelsiz yaşam merkezi kurulacak

Ağrı'da yakın zamanda gündüzlü engelsiz yaşam merkezinin de kurulacağı müjdesini veren Göktaş, "Ağrı'da evde bakımdan faydalanan 4 bin 941 vatandaşımız var. 2006'dan bugüne, evde bakım yardımına Ağrı'ya aktarılan kaynak 1,77 milyar lira." dedi.

Göktaş, ayrıca 2002-2025 yılları arasında kente 18 milyar 280 milyon liralık sosyal yardım aktarıldığını açıkladı.

Ziyarette Bakan Göktaş'ı, Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve kurum müdürleri karşıladı.

Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle huzurevi ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan'ın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ağrı'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

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