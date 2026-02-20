Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Haziran 2023'ten bugüne Şanlıurfa'ya 46,5 milyar lira sosyal yardım harcaması aktardık" - Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Haziran 2023'ten bugüne Şanlıurfa'ya 46,5 milyar lira sosyal yardım harcaması aktardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Haziran 2023\'ten bugüne Şanlıurfa\'ya 46,5 milyar lira sosyal yardım harcaması aktardık"
20.02.2026 20:35
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa'ya Haziran 2023'ten bugüne 46,5 milyar lira sosyal yardım harcaması aktardıklarını söyledi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Göktaş, "Yeni Evim, İlk İftarım" programı kapsamında seferberlik ruhuyla 11 ilde sahada olduklarını söyledi. Bakan Göktaş, AK Parti döneminde hayata geçirilen evde bakım yardımının önemli bir sosyal politika uygulaması olduğunu belirterek, evinde yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara "evde bakım yardımı" kapsamında destek sağlandığını ifade etti. Şanlıurfa'da 21 bin 514 ailenin her ay 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım yardımından yararlandığını aktaran Göktaş, geçen yıl bu destek için toplam 2 milyar 780 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla vatandaşların yanında olduklarının altını çizerek, "Vatandaşımızın her ihtiyacında yanındayız. Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla sosyal politikalarımızın sahada her gün vatandaşımızın her an yanında olacak süreciyle yanlarında olmaya devam ediyoruz ve biz de bugün Haziran 2023'ten bugüne Şanlıurfa'ya 46,5 milyar lira sosyal yardım harcaması aktardık. Şanlıurfa'mıza bir müjdemiz var, ramazanda kullanılmak üzere 62,5 milyon liralık bir kaynak aktarmıştık, bugün de inşallah 62,5 milyon lira daha kaynak aktaracağız, Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımıza tekrar kaynak aktaracağız. 125 milyon lira ile ramazan ayı içinde vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bütün Şanlıurfalı kardeşlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bununla beraber Eyyübiye'de huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizi yatırım programımıza aldık" dedi.

Bakan Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu belirterek, aradan geçen 3 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Cumhur İttifakı'nın desteğiyle depremden etkilenen vatandaşlar için 455 bin konutun teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve milletin desteğiyle bu başarının elde edildiğini dile getirerek, ramazanın ilk günlerinde Şanlıurfa'da depremzede aileleri yeni yuvalarında ziyaret ederek mutluluklarını paylaşacaklarını kaydetti.

"Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu doğrultusunda Aile Yılı kapsamında aile odaklı çalışmaları kalıcı hale getirmek için önemli adımlar attıklarını belirten Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yapan annelere destek sağlandığını, Şanlıurfa'da da 48 bin 957 anneye doğum yardımı verildiğini söyledi.

Bakan Göktaş, çalışmalarına durmaksızın devam edeceklerini aktararak, "Bizler özellikle ramazan ayı boyunca da ailelerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir. Biz aynı dava istikametinde, aynı hedefe yürüyen, aynı değerlerde buluşan büyük bir milletiz ve dava arkadaşlarımızla omuz omuza inşallah milletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'a, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri de eşlik etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

