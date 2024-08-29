AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Hakkarili Kadınlara Karadeniz Turu Sözü Verdi - Son Dakika
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Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Hakkarili Kadınlara Karadeniz Turu Sözü Verdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Hakkarili Kadınlara Karadeniz Turu Sözü Verdi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkarili kadınların isteği üzerine 'Karadeniz turu' düzenleyeceklerinin sözünü verdi. Bakan Göktaş, Hakkari'deki Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek kadın kursiyerlerle bir araya geldi ve yeni bir ADEM açılacağını duyurdu.

29.08.2024 12:09
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşadıkları şehrin dışında iller görmek istediklerini belirten Hakkarili kadınların isteği üzerine 'Karadeniz turu' düzenleyeceklerinin sözünü verdi.

Bakan Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Ahşap atölyesini gezen, buradaki kadınlarla sohbet eden Bakan Göktaş, bir yağlı boya resminin son bölümünü tamamladı. Ardından el nakışı kursundaki kadınlarla bir araya gelen Göktaş, kursiyerlerin yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Kadınlarla da sohbet eden Göktaş'a, kursiyerler sağlanan imkanlardan dolayı teşekkür etti. Kurslarda güzel vakit geçirdiklerini, ADEM'deki kreşlerde çocukları vakit geçirirken kendileri de yeni el becerileri geliştirdiklerini belirten kadınlar, yaptıkları ürünleri satarak kazanç elde ettiklerini ifade etti. Göktaş, daha sonra pastacılık atölyesindeki kadınlarla buluştu. Onlarla kurabiye yapan Göktaş'a, kadınlar sunulan imkanlar ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

'YENİ ADEM AÇILACAK' SÖZÜ

Bazı kursiyerlerin Türkiye'nin diğer şehirlerini, özellikle Karadeniz bölgesini görmek istediklerini belirtmesi üzerine Bakan Göktaş, kadınlar için kültürel bir gezi düzenlenmesi sözü verdi. Bunun üzerine Hakkari Valisi Ali Çelik, kadın kursiyerler için Karadeniz gezisi düzenleyeceklerini belirtti. Yüksekova'da iki Aile Destek Merkezinin bulunduğunu, kadınların yoğun ilgi gösterdiği merkezlerden bir tane daha açılması yönünde gelen talep üzerine de Bakan Göktaş, yeni bir ADEM açılacağının sözünü verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Hakkarili Kadınlara Karadeniz Turu Sözü Verdi - Son Dakika

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