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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar attık - Son Dakika
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar attık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar attıklarını belirterek, mücadelenin uzun soluklu olacağı bilinciyle yasal düzenlemeler yapıldığını söyledi. Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin dünya genelinde endişe verici bir sorun olduğunu vurgulayarak, kadın haklarına saygı duymanın bir insanlık görevi olduğunu ifade etti. Ayrıca, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırıldığını ve şiddet uygulayanlara yönelik destek programlarının hayata geçirileceğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar attık
26.01.2024 - 16:20,  Güncelleme: 18:33
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin, "Mücadelemizin uzun soluklu olacağı bilinciyle temel kanunlarımızda yasal düzenlemeleri yaparak, önemli bir eşiği aştık" dedi.

Bakan Göktaş, 75'nci Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Veri ve İstatistik İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Göktaş, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde endişe verici bir sorun olduğunu belirterek, " Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 yılında yayımladığı rapora göre, dünya genelinde her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Kadın haklarına saygı duymak ve şiddeti önlemek sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir insanlık görevi. Bugün hala kadına yönelik şiddetle mücadeleyi konuşuyor olmak ve bu gerçeklerle yüzleşmek bir kadın ve bir anne olarak beni derinden yaralıyor" dedi.

'ULUSAL EYLEM PLANLARI ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞIYORUZ'

Siyasi hayatı boyunca kadına yönelik şiddetle mücadeleye önemli bir yer verdiğini ve kadına yönelik şiddete karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle yürütülen çalışmalarda mesafe alındığını dile getiren Göktaş, "Çalışmalarımızı, bu alanda temel politika önceliklerimizi ortaya koyan ve yol haritalarımız olan Ulusal Eylem Planları çerçevesinde yürütüyoruz. 4'üncü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında, yıllık planlarımızı; Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile hazırlıyoruz. Mücadelemizin uzun soluklu olacağı bilinciyle temel kanunlarımızda yasal düzenlemeleri yaparak, önemli bir eşiği aştık" diye konuştu.

'ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRDIK'

81 ilde; 149 kadın konukevi, 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile 410 Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere toplam 641 sosyal hizmet kuruluşu ile çalışmalarını sürdürdüklerini işaret eden Göktaş, "Kadın konukevlerinde, farklı ihtiyaç gruplarına sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla 15 ilde 17 kadın konukevini ihtisaslaştırdık. Şiddet mağdurlarının etkin korunmasına yönelik İçişleri ve Adalet Bakanlığı ile yürüttüğümüz elektronik kelepçe uygulamasını ülke genelinde yaygınlaştırdık. 11 dilde destek veren KADES mobil uygulaması ve Alo 183 Sosyal Destek Hattı ile hizmetlerimizi daha ulaşılabilir hale getirdik. Şiddet uygulayanların tekrar şiddete yönelmesini önlemek amacıyla da iyileştirme ve destek programlarını hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi Projesi'ni hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerine yönelik şiddete karşı etkin faaliyetler yürütüldüğünü vurgulayan Göktaş, Cumhuriyet'in ikinci asrının ilk yıllarında atılacak dirayetli adımların, kadına yönelik şiddeti ülke gündeminden sonsuza dek çıkaracağına inandığını söyledi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Sağlık Örgütü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar attık - Son Dakika


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