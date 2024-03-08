Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Kadınların iş gücüne katılım oranı arttı

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. Meclisteki kadın milletvekili oranı 2002'de yüzde 4 iken, 2023'te yaklaşık yüzde 20'ye yükseldi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında: Başkentin Güçlü Kadınları" programına katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, kadınlara en çok değer verilen zamanın AK Parti döneminde olduğunu söyledi.

Son 22 yılda bir asra sığacak eserler tek tek hayata geçirildiğini belirten, "Her bir yatırımın hayat bulmasında kadınlar çok büyük roller üstlendi. Biz de, her daim, ülkemiz ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ettik" ifadesini kullandı.

"Kadın milletvekili oranı yüzde 4 iken yüzde 20'ye yükseldi"

'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' vizyonu ile hareket ettiklerini anlatan Bakan Göktaş "2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. Meclisteki kadın milletvekili oranı 2002'de yüzde 4 iken, 2023'te yaklaşık yüzde 20'ye yükseldi" diye konuştu.

Kadınlara yeni iş imkanları ve girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz."

"Bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk"

'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme Projesi' ile ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ettiklerini söyleyen Bakan Göktaş, "bin 12 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduk. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz" açıklamalarında bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok ise Ankara'nın tamamında CHP ile DEM Partisinin ittifak yaptığını ifade etti.

Türk, Kürt ve Alevi'nin kardeş olduğunu söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin. Ayrım yapan vatan haini kalleştir. Yani bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla iş birliği yapmıştır. Dem ile iş birliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur. Yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara vatan üzerinde pazarlık yapanlara. Yazıklar olsun söylenecek başka bir söz yok." - ANKARA