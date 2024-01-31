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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Ankara'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız - Son Dakika
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Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Ankara'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Ankara\'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın geçtiğimiz 5 yılda temel belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldığını belirterek, önümüzdeki yerel seçimlerde Ankara için Turgut Altınok ile yeni bir sayfa açacaklarını ve Ankara'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi. Göktaş, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet anlayışı olduğunu vurguladı.

31.01.2024 15:03
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Geçtiğimiz 5 yılda Ankara, temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara için Turgut Altınok başkanımla inşallah yeni bir sayfa açacağız. Ankara'yı yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında Akyurt ilçesini ziyaret etti. Bakan Göktaş'a, AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız ve Lütfiye Selva Çam, AK Parti Akyurt Belediye başkan adayı Hilal Ayık, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan Adayı Turgut Altınok'un eşi Süreyya Altınok eşlik etti.

İlçe esnafını ziyaret eden Göktaş, daha sonra AK Parti Akyurt Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeciliğe her zaman ayrı bir önem verdiğini söyledi. AK Parti belediyeciliğinin bir marka haline geldiğini belirten Göktaş, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin AK Parti tarafından yapıldığını kaydetti. Geleneksel belediyecilikte, beklentileri aksatmadan karşılamanın, bir belediyenin başarı kriteri olduğunu kaydeden Göktaş, "Büyükşehirlerde, büyükşehir belediyelerinin desteği ilçeler için hayatidir. Geçtiğimiz 5 yılda Ankara, temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kaldı. Akyurt da bunu çok yakından hissetti. Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara için Turgut Altınok başkanımla inşallah yeni bir sayfa açacağız. Ankara'yı yeniden gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Tabii bu hizmetlerden Akyurt'un da en değerli şekilde faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

'KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN ANLAYIŞI ÖNEMSİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, seçim beyannamesini 'Gerçek Belediyecilik' başlığıyla kamuoyuna paylaştığını hatırlatan Göktaş, 8 ana başlıktan oluşan beyannamenin altıncı başlığı olan 'Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyeciliğin' doğrudan bakanlığının çalışma alanına giren konular olduğunu belirtti. Göktaş, AK Parti'nin belediyecilik anlayışının temel gayesini, milletin huzur ve refahının oluşturduğunu belirterek, "Toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına odaklanarak huzurlu bir sosyal yapı inşa etmek için çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim önemsediğimiz sosyal belediyecilik anlayışı kimseyi geride bırakmayan anlayıştır. AK Parti belediyeciliği genci, yaşlıyı, erkeği, aileyi, çocuğu, engelliyi kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hizmet etmeye devam eder" ifadelerini kullandı.

Kadınların karar alma mekanizmalarında yer almalarının önemsediklerini aktaran Göktaş, "Kadın belediye başkanına sahip Akyurt da bu açıdan bizim için ayrıca kıymetli. Bugün bir kadın bakan olarak kadın milletvekillerimizle birlikte Hilal Başkanımızın yanında olduk. Büyükşehirden destek almadan ilçesine bu kadar hizmet eden başka bir belediye başkanını Ankara'da görmedim. Elinden geleni Akyurtlular için yaptığına biz şahidiz" dedi.

Göktaş, vatandaşlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok destek isteyerek seçim sürecinin Türkiye'ye yakışır bir şekilde geçmesini diledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Ankara'yı gerçek belediyecilikle tanıştıracağız - Son Dakika


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