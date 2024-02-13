Faizsiz evlilik kredisinde yaş ve gelir şartı belli oldu - Son Dakika
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Politika

Faizsiz evlilik kredisinde yaş ve gelir şartı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını hatırlatarak programdan yararlanacak olan yeni evleneceklerin yaş sınırını 18-29 olarak açıkladı. Çiftlerin toplam gelirlerinin 2 brüt asgari ücreti geçmemesi ve resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.

13.02.2024 12:18  Güncelleme: 12:38
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"Faizsiz evlilik kredisi" olarak bilinen 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi imkanı sunacak Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kabine toplantısının ardından Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruların 15 Şubat itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınacağını belirtti. Pilot bölge olarak depremin olumsuz etkilediği kentlerin programda öne alınacağını hatırlatan Göktaş şunları söyledi: "İlk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki gençlerimizin başvurularını alacağız. İlerleyen süreçte ise programı tüm gençlerimizi kapsayacak şekilde bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Gençlerimizin hem evlilik hayallerine hem de farklı projelerine destek olmayı hedefledik. Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız.

Gençlerimiz bu destekle aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek. Programın ekonomik destek kısmıyla başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonda biriken parayla orantılı şekilde süreci yürüteceğiz."

30 YAŞINDAN GÜN ALMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Başvuru şartlarında yaş kriteri olup olmadığının sorulduğu Göktaş, "Yaş gruplarına ilişkin incelemeler yapıldı. Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor." diye konuştu.

"ÇİFTLERİN GELİR TOPLAMI 2 BRÜT ASGARİ ÜCRETİ AŞMAMALI"

Başka bir gazetecinin fondan yararlanmak isteyenlerin gelirlerine yönelik bir kriterin olup olmadığına yönelik sorusuna Göktaş, "Yoğun fizibilite çalışmaları yapıldı, uluslararası kriterler incelendi. Çok sayıda gencimizin söz konusu fondan yararlanması için çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği yönünde bir kriter belirlendi." yanıtını verdi.

NİKAH GÜNÜNE EN AZ 2 AY EN FAZLA 6 AY KALMIŞ OLMALI

Fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğine işaret eden Göktaş, başvuruların özenle değerlendirileceğini söyledi. Değerlendirmelerin ardından gerekli şartları taşıyanların fondan yararlanacağını aktaran Göktaş, "Fondan yararlanacak gençlerimizin Bakanlığımızın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetinden yararlanması ve evlilik sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor. Bu fonla Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle gençlerimizin geleceğine yatırım yapacağız." açıklamasında bulundu.

Faizsiz evlilik kredisinde yaş ve gelir şartı belli oldu
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Gerginyo : Evlendikten sonra ne olacak milletin azina zchtiniz 77 21 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Geçin dalganızı cehennem sizi bekliyor zira burda adalet yok 50 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Size güvenerek yuva kurmaya çalıştım. Ben evlendim 3 ay üzerine geçti ancak yasa ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Ayrıca yaş sınırının 29 ile kalması çok saçma olmuş. ben 37 yaşındayım bu zamana kadar evlenemememin sebebi zaten maddi durumdu. aslında gençlere değil yaşı gecikmişlere bu yasayı çıkarmalısınız. İlk kez evlenen herkes yararlanmalı bu yasadan. Bu hali ile yalnızca gaz alma gibi görünüyor gözüme. 46 4 Yanıtla
  • Tarık yılmaz: 30 yaş üstü zaten evlenmez bravo akıl hocanız kimse tebriklerimi sunarım:) 31 5 Yanıtla
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