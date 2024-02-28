Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: \'Verdiği her sözü yerine getiren kadrolar ülkemizi ihya etmeye devam edecek\'

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "22 yıldır verdiği her sözü yerine getiren bu kadrolar bundan sonra da ülkemizi, şehirlerimizi ihya etmeye devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bakan Göktaş, Eskişehir'deki bir davet salonunda düzenlenen "Büyük Emirdağlılar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın büyük dönüşüm içinde olduğunu söyledi.

Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kıldığını belirten Göktaş, "Şükürler olsun ki Türkiye'de 22 yıldır, çağın gereklerini iyi tahlil eden, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen, sistemleri ihtiyaca göre düzenleyen bir yönetim söz sahibi. 'Yol medeniyettir' diyerek en ücra köşelere kadar yol yapan, 'Su hayattır' diyerek tarımsal sulamada çığır açan, 'Gitmediğin yer senin değildir' diyerek Türkiye'yi hızlı tren ağlarıyla ören yine AK Parti iktidarı oldu." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin, belediyecilik anlayışını da kökten değiştirdiğini dile getiren Göktaş, "Bundan tam 30 yıl önce İstanbul'a hizmet için büyük bir aşkla yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve dava arkadaşları belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini örnek hizmetleriyle tüm Türkiye'ye gösterdi. Belediyeleri sadece altyapı yapan, çöp toplayan, kaldırım döşeyen kurumlar olmaktan çok daha ötelere taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, 22 yılda reform niteliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Her alanda kadınların, gençlerin önündeki engelleri kaldırdıklarını, hayallerini gerçeğe dönüştürecek birçok adım attıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Tüm bunlar merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasıyla hem daha hızlı hem de daha etkin bir şekilde hayata geçti. Hemşehrilerim bizlere, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kadrolara güvensinler. 22 yıldır verdiği her sözü yerine getiren bu kadrolar bundan sonra da ülkemizi, şehirlerimizi ihya etmeye devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın."

Göktaş, Türkiye için millet için iş kuran, üreten, geliştiren tüm girişimcilerin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.

Hep birlikte üreterek el ele gönül gönüle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ulaştıklarını anlatan Göktaş, "İnşallah 2053 ve 2071 hedeflerimize de aynı şekilde ulaşacağız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapmaktan geri durmadık, durmayacağız. Biz tüm imkanlarımızı sizler için seferber ederken, sizlerden de bir isteğimiz var: Her şeyden önce ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kadrolara güvenin." diye konuştu.

Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ile hemşehri derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.