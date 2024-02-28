Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: \'Verdiği her sözü yerine getiren kadrolar ülkemizi ihya etmeye devam edecek\'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "22 yıldır verdiği her sözü yerine getiren bu kadrolar bundan sonra da ülkemizi, şehirlerimizi ihya etmeye devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Bakan Göktaş, Eskişehir'deki bir davet salonunda düzenlenen "Büyük Emirdağlılar Buluşması"nda yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye'nin ve dünyanın büyük dönüşüm içinde olduğunu söyledi.
Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye'nin güçlü olmasını zorunlu kıldığını belirten Göktaş, "Şükürler olsun ki Türkiye'de 22 yıldır, çağın gereklerini iyi tahlil eden, değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen, sistemleri ihtiyaca göre düzenleyen bir yönetim söz sahibi. 'Yol medeniyettir' diyerek en ücra köşelere kadar yol yapan, 'Su hayattır' diyerek tarımsal sulamada çığır açan, 'Gitmediğin yer senin değildir' diyerek Türkiye'yi hızlı tren ağlarıyla ören yine AK Parti iktidarı oldu." ifadesini kullandı.
AK Parti'nin, belediyecilik anlayışını da kökten değiştirdiğini dile getiren Göktaş, "Bundan tam 30 yıl önce İstanbul'a hizmet için büyük bir aşkla yola çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve dava arkadaşları belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini örnek hizmetleriyle tüm Türkiye'ye gösterdi. Belediyeleri sadece altyapı yapan, çöp toplayan, kaldırım döşeyen kurumlar olmaktan çok daha ötelere taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.
Göktaş, 22 yılda reform niteliğinde pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anımsattı.
Her alanda kadınların, gençlerin önündeki engelleri kaldırdıklarını, hayallerini gerçeğe dönüştürecek birçok adım attıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:
"Tüm bunlar merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasıyla hem daha hızlı hem de daha etkin bir şekilde hayata geçti. Hemşehrilerim bizlere, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kadrolara güvensinler. 22 yıldır verdiği her sözü yerine getiren bu kadrolar bundan sonra da ülkemizi, şehirlerimizi ihya etmeye devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın."
Göktaş, Türkiye için millet için iş kuran, üreten, geliştiren tüm girişimcilerin yanında ve destekçisi olduklarını belirtti.
Hep birlikte üreterek el ele gönül gönüle Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ulaştıklarını anlatan Göktaş, "İnşallah 2053 ve 2071 hedeflerimize de aynı şekilde ulaşacağız. İhtiyaçlarınızı karşılamak için elimizden ne geliyorsa yapmaktan geri durmadık, durmayacağız. Biz tüm imkanlarımızı sizler için seferber ederken, sizlerden de bir isteğimiz var: Her şeyden önce ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki kadrolara güvenin." diye konuştu.
Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ile hemşehri derneklerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: 'Verdiği her sözü yerine getiren kadrolar ülkemizi ihya etmeye devam edecek' - Son Dakika
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu." sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, "Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım." ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, "VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Google'a girin; ananas, tespih, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor" açıklamasına yanıt verdi. Açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer alırken, Dursun Özbek hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?