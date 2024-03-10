Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'na katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11- 22 Mart 2024 tarihleri arasında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 68'inci oturumuna katılacak.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu 11-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. 68'inci oturuma dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Öncelikli teması "Yoksulluğun ele alınması, kurumların güçlendirilmesi, kadın erkek eşitliği perspektifiyle finansman sağlanması yoluyla cinsiyet eşitliği hedefine ulaşılmasının ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin hızlandırılması" olarak belirlenen oturumun gözden geçirme teması ise "Kadın erkek eşitliği ve kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi için sosyal koruma sistemleri, kamu hizmetlerine erişim ve sürdürülebilir altyapı" olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 68'inci oturumuna katılacak.
Türk vatandaşlarla buluşacak
Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlara katılacak olan Bakan Göktaş, bugün New York'taki Türk vatandaşlarla Türkevi'nde bir araya gelecek.
Göktaş, yarın KSK 68'inci açılış oturumunda öncelikli tema kapsamında bir konuşma yapacak. Türkiye'nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik vizyonunu anlatacak olan Göktaş, Türkiye'nin "kimseyi geride bırakmayan" sosyal hizmet konusundaki bakış açısını Birleşmiş Milletler platformundaki ülkelerle paylaşacak.
Mısır tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sekretaryası iş birliğiyle düzenlenecek "Sürdürülebilir Kalkınma için Ailelerin Güçlendirilmesi: Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması Konusunda En İyi Uygulamalar" başlıklı yan etkinlikte panelist olarak yer alacak Göktaş, AB'nin öncülüğünde Türkiye'nin de üyesi olduğu Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubu tarafından düzenlenen "Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yatırım yapmak" konulu yan etkinlikte de konuşma yapacak. Bakan Göktaş, ayrıca 68'inci oturumun 'genel tartışmalar' bölümüne katılacak.
Çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumları ele alınacak
Bakan Göktaş, Salı günü de KAGİDER tarafından BM Kadın Birimi ve Hepsiburada ortaklığında düzenlenecek "Piyasalara erişim ve finansmana erişim yoluyla krizdeki tüm kadınların ekonomik toparlanmasını hızlandırmak", "Ekonomiyi kadın işletmeleriyle büyütmek başlıklı" yan etkinliğin ana konuşmacısı olacak.
Göktaş, ardından KSK 68. Oturumu marjında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek "Söylenmeyeni Söylemek: Çatışmanın Kadınlar ve Kız Çocukları Üzerindeki Yıkıcı Etkisi" yan etkinliğine katılacak. Çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların durumlarının ele alınacağı etkinlikte Göktaş, Filistin'de yaşanan olaylara da değinecek. Filistin'deki kadın ve kız çocuklarının yaşadıklarını gündeme getirecek olan Göktaş, kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için kadınların barış sürecinde aktif bir şekilde yer almalarına dikkat çekecek.
Programda Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem Binti Ali Bin Nasır el-Misned, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Joyce Msuya konuşma yapacak.
Çeşitli ülkelerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek
Bakan Göktaş, 13 Mart'ta ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Arnavutluk ve BM Kadın Birimi ortaklığıyla düzenlenecek "Kapsayıcı ve eşitlikçi bir topluma yönelik dönüştürücü bir yaklaşım olarak Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" başlıklı yan etkinliğin açılış konuşmasını yapacak. Etkinlikte, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Albana Koçıu, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Sosyal İçerme ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Direktörü Etleva Sheshı konuşma gerçekleştirecek.
Bakan Göktaş daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda Türk ve yabancı kadın liderler, STK başkanları ve girişimcilerle buluşacak. Bakan Göktaş, ayrıca program kapsamında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - NEW YORK
Son Dakika › Politika › Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'na katılacak - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıl boyunca uyum içerisinde hizmet ettikleri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan Ayı dolayısıyla Halil İbrahim Sofrası kurduklarını ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Ayrıca, meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan yabancılara sahte belge düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 25 şüphelinin 'KALKAN-14' operasyonlarında yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında aralıksız devam edeceğini vurguladı.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Altınöz, İstanbul Arnavutköy'de seçim aracına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Altınöz, faillerin derhal bulunmasını talep etti.
Yeniden Refah Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Serdal Bulut, Aydın'da halkı refaha kavuşturacak 16 projeyle çalışacaklarını açıkladı. Aile yapısını güçlendirmek ve gençlerin yuva kurmalarına yardımcı olmak önemli hedefleri arasında yer alıyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a deniz yoluyla geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, organizatörler tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?