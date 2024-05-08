Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye\'nin ilk Anne Müzesi\'ni gezdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi. Müzede yer alan sanat eserleri ve anneliği simgeleyen objeler hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, müze ziyareti sürecinde duygulandığını belirterek, müze kurucusunu tebrik etti ve Anneler Günü'nü kutladı.

08.05.2024 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, teması annelik olan pek çok sanat eserinin bulunduğu, anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi.

Bakan Göktaş'ı ziyaretinde 'Anne Müzesi'nin kurucusu Şermin Yaşar karşıladı. Göktaş kendisini karşılayan Yaşar'a "Hayırlı uğurlu olsun. Büyük emek harcadınız" dedi.

Yaşar ile müzeyi gezen Bakan Göktaş, müzedeki birçok önemli sanatçıya ait anne ve çocuk temalı tablolar, heykeller ve koleksiyonlara ilişkin bilgi aldı.

Göktaş, müzede yer alan geçmişten bugüne annelerin kullandığı ve anneliği simgeleyen eşyalar, objeler ve anneliğin değerine dikkati çeken sanatsal çalışmalar hakkında tek tek bilgi alarak, geçici sergi alanındaki Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları zıbını ve başlığı ile Zübeyde Hanım'ın seccadesini inceledi.

Dünya anne bebek koleksiyonunun bulunduğu salonda 50'den fazla ülkeye ait anne bebek temalı ve görselli antika bebekleri de gözlemleyen Göktaş, müzede oluşturulan bir alanda farklı ülkelerin ninnilerini dinledi.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ile sohbet eden Göktaş, yaptığı açıklamada müze ziyareti sürecince çok duygulandığını belirterek, "Burada herkes, kendisine ait, annesine ait, köklerine ait ama aynı zamanda anneler de kendilerine ait bir parça bulabiliyor. Hem hüznü hem geleceği hem modernliği ama aynı zamanda tarihimizin, köklerimizin çok derin çalışıldığı bir müze olmuş" ifadesini kullandı.

Müze kurucusu Yaşar'ı tebrik eden Göktaş, müzede annenin kutsallığının ve tarihinin çok güzel vurgulandığını söyledi.

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere bütün annelerin gününü kutlayan Göktaş, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin gününü kutluyorum. Gazzeli annelerimizi ve savaş altında maalesef bu zorlu süreci yaşamak zorunda olan annelerimizin de gününü kutluyorum" diye konuştu.

Şermin Yaşar'da Bakan Göktaş'ın ziyaretinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti. Yaşar, dünyadaki tüm annelerin duygularını ve Anadolu'nun annelik tarihini anlatabilmek için bu müzenin yolunu açtığını anlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü, Türkiye, Ankara, Sanat, Kültür, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı Ümit Zileli ve Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında eğlenceli anılarını paylaştı
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:20:49. #1.13#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement