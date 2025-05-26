AK Parti, 27 Mayıs darbesini anma programı düzenleyecek

AK Parti, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümünde kapsamlı bir anma programı düzenleyecek.

Partiden yapılan açıklamaya göre; AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı, Türkiye demokrasi tarihinin en karanlık dönemeçlerinden biri olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'inci yıl dönümünde, vesayet zihniyetinin karanlık yüzünü bir kez daha hatırlatmak ve millet iradesine sahip çıkma kararlılığını göstermek amacıyla kapsamlı bir anma programı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın AK Parti Genel Merkez Konferans Salonu'nda '27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu' başlıklı serginin açılışının yapılması planlanıyor.

24 MAYIS KONULU SERGİ

Sergide, 27 Mayıs askeri darbesinin arka planı, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarına yapılan hukuksuzluklar, cuntacılığın millete ve demokrasiye verdiği zarar, vesayet düzeninin nasıl inşa edildiği ve bu düzenin halk iradesini nasıl baskı altına aldığına dair belgeler ve görseller yer alacak. Aynı zamanda AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı ve Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu vesayet odaklarını nasıl birer birer çökerttiği, milli iradenin nasıl yeniden hakim kılındığı da sergide anlatılacak.

EŞ ZAMANLI BASIN AÇIKLAMASI

Serginin ardından; İnsan Hakları Başkanlığının hazırladığı 27 Mayıs 1960 darbe sürecini konu alan bir video gösterimi de AK Parti İl Başkanları Toplantısı öncesinde kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca 81 ilde açılan sergilerle birlikte AK Parti İl Teşkilatları bünyesindeki İl İnsan Hakları Başkanlıkları tarafından eş zamanlı basın açıklamaları yapılacak ve sosyal medya üzerinden kapsamlı bir çalışma yürütülecek.

AK PARTİ'NİN DEMOKRASİDEKİ ROLÜ

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, düzenlenen faaliyetlerle; 27 Mayıs'ın gerçek yüzünün bir kez daha hafızalara kazınması, milletin iradesine karşı yapılan darbelerin tarihsel ve toplumsal sonuçlarının unutulmaması ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde AK Parti'nin oynadığı kurucu ve dönüştürücü rolün vurgulanmasını hedeflediklerini kaydetti.