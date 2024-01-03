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AK Parti Adaylarının İlk Açıklaması İstanbul'da Yapılacak - Son Dakika
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AK Parti Adaylarının İlk Açıklaması İstanbul'da Yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan bir etkinlikte adayların ilk açıklamasının yapılacağını belirtti. Ayrıca, seçim beyannamesi ve diğer adayların da Ankara'da açıklanacağını söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun bir şekilde seçimlere hazırlık yaptığını ve aday belirleme sürecinin devam ettiğini ifade etti.

AK Parti Adaylarının İlk Açıklaması İstanbul\'da Yapılacak
03.01.2024 - 23:46,
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Adaylarımızın ilk açıklamasını, belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara'da açıklayacağız" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem bölgedeki gelişmelerle ilgili hem de Gazze esas olmak üzere Gazze'de meydana gelen katliamların durdurulması ve bir ateşkese varılması ilgili diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Türkiye açısından da yerel seçimlerin yaklaştığına dikkat çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız bu yoğunluğunun içerisinde partimizde mesai harcayarak yerel seçime dönük olarak hazırlıklara başkanlık ediyor. Evvelki haftalarda yoğun bir mesaiyi genel merkezimizde geçirerek devam ettirmişti. Hem devlet işlerinin yanı sıra aynı zamanda da seçimlere hazırlıklarla ilgili mesaisi bu yoğunlukta devam ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı adayların değerlendirilmesi ve belirlenmesiyle ilgili birkaç aşamalı yöntem takip ettik. Birincisi teşkilatlarımızla temayül yoklaması arkasından burada cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak bu değerlendirmeleri yaptı ve bu şekilde çalışmalar devam etti. Şu an ki geldiğimiz noktada artık adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk açıklamasını belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara'da açıklayacağız. Bunlar şehirler ve büyükşehirlerin bir kısmını kapsayacak. Böylece 2 parçalı bir takvim halinde adaylarımızın açıklanması çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"Pazar günü Ankara ve İstanbul adaylarının açıklanacak mı?" ilişkin soruya Çelik, "O genel başkanımızın takdirinde" dedi.

Beyannameye ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, "Biz yerel yönetimi yüksek olan bir bakıma da bizim siyasi hareketimizin öncesinde Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği dediğimiz bir belediyecilik geleneği içerisinde siyasi hareketimize de evrilmiş bir yapıyız. Bu sebeple de yerel yönetimler konusunda hem söyleyeceğimiz çok şey var bir yandan da 20 yıldır bu konuda yaptığımız bir çok şey var. Cumhurbaşkanımızın daha önceki belediye başkanlığı döneminden deneyimleri var ama tabii hayat devam ediyor. Toplumsal değişim, şehirlerdeki değişim, şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda da yeni siyasetler geliştirmeyi de gerektiriyor" şeklinde konuştu.

"Adayların açıklanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir görüşmesi olur mu?" sorusu üzerine Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Bahçeli'nin hem dünya gündemiyle ilgili hem Türkiye gündemiyle ilgili ihtiyaç olduğunda her zaman görüşmeleri olabiliyor. Şuanda takvimle ilgili diyeceğimiz bir şey değil. İhtiyaç duyulduğunda hemen yapılabilen son derece iyi bir istişarenin olduğu görüşme trafiğidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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