AK Parti Adayı: Cumhurbaşkanımız olmasa hanımlarımız bile bize oy vermez

Politika

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

AK Parti'nin Uşak Banaz adayı Mehmet Cevizci, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Cevizci, "Cumhurbaşkanımız olmasa, özür diliyorum sizlerden hanımlarımız bile bize oy vermezler." ifadelerini kullandı. Ceviz'in "Burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun ben isim vermiyorum Banaz'a bir tane çivi çakamayacaktır." sözleriyse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merkezi yönetimle yerel yönetimin uyumlu olmasını vurguladığı konuşmasını tekrar gündeme getirdi.

"AK PARTİ KAZANMAZSA BİR ÇİVİ BİLE ÇAKILMAYACAK"

Banaz'ın AK Parti belediye başkan adayı Cevizci, "Bizler arkamızda devletimiz olmasa, Cumhurbaşkanı'mız olmasa, özür diliyorum sizlerden hanımlarımız bile bize oy vermezler. Bak bunu çok büyük bir iddia olarak söylüyorum. Eğer burada AK Parti kazanmazsa kim olursa olsun ben isim vermiyorum Banaz'a bir tane çivi çakamayacaktır."

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cevizci'nin AK Partili adayın kazanmadığı takdirde ilçeye hizmet yapılmayacağını söylemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerini tekrar hatırlattı. Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu kentte "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı." demişti.

Erdoğan, Hatay'daki konuşmasından günler sonra Ordu'da da "Bizim olmadığımız bir büyükşehir belediyesi, kusura bakmayın açık konuşuyorum. Doğal gazı nasıl getirecekler? Biz varsak doğal gaz var biz yoksak doğal gaz yok." ifadelerini kullanmıştı.