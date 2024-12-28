AK Parti Adıyaman 8\'inci Olağan İl Kongresi yapıldı

Politika

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen ve tek liste ile gidilen kongrede mevcut Başkan Faruk Bülent Kablan yeniden güven tazeleyerek başkan seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, "Beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir'e, milletvekillerimize ve AK Parti ailesinin birbirinden kıymetli fertlerine, şahsıma teveccüh gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Bizler, Adıyaman'da ulaşım adına ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettik. Elbette zor günlerinizde dertlerinizle dertlendik, sizin yanınızda olduk. Bugün Adıyaman'ı ayağa kaldırdık ve daha da iyi bir noktaya getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Adıyaman'ı Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'ya ve Diyarbakır'a bağladık. Çok az bir eksiğimiz kaldı. Bugün, çok önemli bir açılışa imza attık. Adıyaman-Kahta- Siverek kara yolunun açılışını gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla havalimanı terminalinden sıcak asfalta, bölünmüş yollara kadar pek çok projeyi tamamladık. Özellikle yıllardır beklediğiniz iki önemli projeden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki, Adıyaman- Çelikhan yoludur. Bu projenin ihalesini yaptık ve yer teslimini gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Diğer proje ise, Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ziyaretinde sizlerin talebi üzerine talimatını verdiği Kahta-Sincik- Malatya yoludur. Bu yolun da ihalesini tamamladık ve yer teslimini yaptık. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, 'yol medeniyettir.' Biz de bu anlayışla, durmak yok, yola devam diyerek hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" dedi.

Kongreye görüntülü bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Adıyamanlıları selamlayarak kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi.

AK Partili vatandaşların büyük ilgi gösterdiği kongreye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan, Resul Kurt, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, İlçe Belediye Başkanları, geçmiş dönem AK Parti Adıyaman milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN