AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Politika

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay İsmail ve Bayatçık mahallelerinde oda ziyaretleri gerçekleştirerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Uluçay burada yaptığı konuşmada, "Bizler boş vaatlerle sizlerin karşısına çıkıp, uçuk kaçık projelerle hiçbir zaman umut vermedik. Yapacağız dediğimiz ne varsa yaptık. Ne vadettiysek yerine getirdik" dedi.

Uluçay İsmail Mahallesi'nde oda ziyareti gerçekleştirerek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Uluçay'a ziyarette AK Parti Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Dr. Hasan Arslan, önceki dönem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, 22. ve 23. dönem AK Parti Milletvekili Ahmet Koca, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Merkez İlçe Başkanı Serkan Mumyakmaz ve teşkilat mensupları eşlik ettiler.

Uluçay burada yaptığı konuşmada, "Her zaman her ortamda sıklıkla dile getirdiğim gibi sizlerin onayı sizlerin isteği olmayan sizin gönlünüze yatmayan hiçbir işte yokuz. Sizlerle istişarelerimizle sizlerin de isteklerine kulak vererek zaten mutlu olan şehrimizi sizlerle birlikte en mutlu şehir yapacağız Allah'ın izniyle. Benim gayem hiçbir zaman koltuk olmadı, benim gayem hizmet. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. 23 yıllık iktidarımızda şehrimizin her köşesine hizmet getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Biz hemşehrilerimizin başkanlık yaptığı, bizim de hizmetkar olduğumuz gerçek belediyecilik anlayışla çalışıyoruz. Bizler terör sevicilerinin, Türk toplumumun aile yapısını bozmaya çalışan LGBT sevicilerinin peşinde koşmadık, koşmayız. Bizler boş vaatlerle sizlerin karşısına çıkıp, uçuk kaçık projelerle hiçbir zaman umut vermedik. Yapacağız dediğimiz ne varsa yaptık. Ne vadettiysek yerine getirdik" dedi. - AFYONKARAHİSAR