AK Parti Afyonkarahisar\'da Belediyecilik Anlayışını İnşa Edecek

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek belediyecilik anlayışını Afyonkarahisar'da inşa edeceklerini kaydederek, "İnşallah bugüne kadarki bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için Afyonkarahisar'da belediyelerimizin tamamında yani 60'da 60 yapacağınıza inanıyorum" dedi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri, ilçe ve beldelerde AK Parti'den aday gösterilen belediye başkan adayları ile partililer katıldı.
Toplantının açılışından konuşan Kaya, AK Parti'nin kadınların omuzlarında yükselen bir parti olduğuna işaret ederek, "Biz Adalet ve Kalkınma partisiyiz adaleti de kalkınmayı yapıp şehirlerimizi de yeşerteceğiz. Şehirlerimizi taçlandıracak olan kadrolarız. AK Parti kadınlarımızın omuzlarında yükselen siyasi bir harekettir. Kadınlarımız bizim siyasi hareketimizin en büyük mimarları en büyük destekçileridir. Bu inanç ve emeklerle inanıyorum ki 31 Mart'ta zafer bizlerin olacak, zafer inananların olacak, zafer Afyonkarahisar'daki 'ak' kadroların olacak" dedi.
"Bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız"
Konuşmasında AK Parti olarak kentteki 60 belediyenin tamamını alınacağına inandığını vurgulayan Sayan Kaya, "AK Parti bu dönem il belediye başkanı olarak AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı belirledi. Bundan dolayı şehir olarak teşkilatların yükü bu dönem biraz daha ağır. 60'da 60 yapmak için tüm teşkilat en büyük gayreti sarf edecek ve yeni bir destanın Afyon'da Allah'ın izniyle yazacağına inanıyorum. İnşallah bugüne kadarki bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılının gerçek belediyecilik anlayışını Afyonkarahisar'da inşallah inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.
Afyonkarahisar ve ilçede belediye başkan adayları belli oldu
Konuşmaların ardından AK Parti'nin Afyonkarahisar ile birlikte ilçe ve belediye başkan adayları da açıklandı. Açıklanan listede ilçeler ve isimler ise şunlar oldu:
"Afyonkarahisar Hüseyin Ceylan Uluçay, Başmakçı Tuncer Kerpiç, Bayat Halil İbrahim Bodur, Bolvadin Fatih Kayacan, Çay Hüseyin Atlı, Çobanlar Ali Altuntaş, Dazkırı Fatih Çiçek, Dinar Nihat Sarı (Cumhur İttifakı), Emirdağ Serkan Koyuncu, Evciler Ali Dede Savaş, Hocalar Ali Arslan, İhsaniye Emine Gökçe, İscehisar Seyhan Kılınççarslan, Sandıklı Adnan Öztaş, Sinanpaşa Erdal Karaman, Sultandağı Mehmet Aldırmaz, Şuhut İbrahim Eroğlu, Kızılören Hüseyin Korkmaz." - AFYONKARAHİSAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Aile ve Gençlik Fonu yürürlüğe girdi. Fon için başvurusu kabul edilen çiftlere 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira kredi imkanı sağlanacak. Faizsiz kredi imkanından yararlanmak isteyen çiftler, Bakanlığa eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma taahhüdü verecek. Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle desteklenecek.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği aktarıldı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken motoru tutuşan cip alev alev yandı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.
Eski Devlet Bakanı ve filme uyarlanan ''Salkım Hanımın Taneleri'' romanının yazarı Yılmaz Karakoyunlu, evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karakoyunlu'nun vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Yılmaz Karakoyunlu, İstanbul'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.'' dedi.
Kanser teşhisi konulan İngiltere Kralı 3. Charles yazılı bir açıklama yaparak kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti. Kral Charles, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir" ifadelerini kullandı.
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'dan kaynaklanan askeri tehdit potansiyeli nedeniyle ülkesinin 5 yıl içinde savaşa hazır hale gelmesi gerektiğini söyledi. Rusya lideri Putin'in Ukrayna'nın ötesine uzanmasını da ihtimal dahilinde gördüğünü belirten Breuer, "Rusya'nın Duma kararıyla savaş ekonomisine geçtiğini gördük. Şu anda olasılık artıyor" dedi.
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Son Dakika › Politika › AK Parti Afyonkarahisar'da Belediyecilik Anlayışını İnşa Edecek - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?