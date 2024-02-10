AK Parti Afyonkarahisar\'da Belediyecilik Anlayışını İnşa Edecek

Politika

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Yüzyılı'nın gerçek belediyecilik anlayışını Afyonkarahisar'da inşa edeceklerini kaydederek, "İnşallah bugüne kadarki bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için Afyonkarahisar'da belediyelerimizin tamamında yani 60'da 60 yapacağınıza inanıyorum" dedi.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığından yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Veysel Erdoğlu Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, milletvekilleri, ilçe ve beldelerde AK Parti'den aday gösterilen belediye başkan adayları ile partililer katıldı.

Toplantının açılışından konuşan Kaya, AK Parti'nin kadınların omuzlarında yükselen bir parti olduğuna işaret ederek, "Biz Adalet ve Kalkınma partisiyiz adaleti de kalkınmayı yapıp şehirlerimizi de yeşerteceğiz. Şehirlerimizi taçlandıracak olan kadrolarız. AK Parti kadınlarımızın omuzlarında yükselen siyasi bir harekettir. Kadınlarımız bizim siyasi hareketimizin en büyük mimarları en büyük destekçileridir. Bu inanç ve emeklerle inanıyorum ki 31 Mart'ta zafer bizlerin olacak, zafer inananların olacak, zafer Afyonkarahisar'daki 'ak' kadroların olacak" dedi.

"Bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız"

Konuşmasında AK Parti olarak kentteki 60 belediyenin tamamını alınacağına inandığını vurgulayan Sayan Kaya, "AK Parti bu dönem il belediye başkanı olarak AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı belirledi. Bundan dolayı şehir olarak teşkilatların yükü bu dönem biraz daha ağır. 60'da 60 yapmak için tüm teşkilat en büyük gayreti sarf edecek ve yeni bir destanın Afyon'da Allah'ın izniyle yazacağına inanıyorum. İnşallah bugüne kadarki bütün kazanımlarımızı da daha yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız. Sizlerle birlikte Türkiye yüzyılının gerçek belediyecilik anlayışını Afyonkarahisar'da inşallah inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar ve ilçede belediye başkan adayları belli oldu

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Afyonkarahisar ile birlikte ilçe ve belediye başkan adayları da açıklandı. Açıklanan listede ilçeler ve isimler ise şunlar oldu:

"Afyonkarahisar Hüseyin Ceylan Uluçay, Başmakçı Tuncer Kerpiç, Bayat Halil İbrahim Bodur, Bolvadin Fatih Kayacan, Çay Hüseyin Atlı, Çobanlar Ali Altuntaş, Dazkırı Fatih Çiçek, Dinar Nihat Sarı (Cumhur İttifakı), Emirdağ Serkan Koyuncu, Evciler Ali Dede Savaş, Hocalar Ali Arslan, İhsaniye Emine Gökçe, İscehisar Seyhan Kılınççarslan, Sandıklı Adnan Öztaş, Sinanpaşa Erdal Karaman, Sultandağı Mehmet Aldırmaz, Şuhut İbrahim Eroğlu, Kızılören Hüseyin Korkmaz." - AFYONKARAHİSAR