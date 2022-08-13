Eski Bakan Eroğlu: " Isparta'ya 16 bal ormanı için çalışma yapıyoruz"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "21 tane baraj 7 tane gölet bitmiş durumda şuan işletmede ve Isparta'ya da 16 bal ormanı için çalışma yapıyoruz" dedi.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Isparta'ya gelen Veysel Eroğlu AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaret etti. Zabun, eski bakan Eroğlu'na bakanlığı boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

"Isparta'da 16 bal ormanı için çalışma yapıyoruz"

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, dünyada yapılan on mega projenin 6'sının Türkiye'de olduğunu belirterek "Bizde barajlar, göletler, ağaçlandırma konusunda dev yatırımlar yaptık. Biz buraya hatırlarsanız plakası kadar barajlar yapacağız dedik sözümüzde durduk. 21 tane baraj 7 tane gölet bitmiş durumda şuan işletmede ve Isparta'da da 16 bal ormanı için çalışma yapıyoruz. Çok önemli bal talebi var yurtdışından inşallah onu da bal ormanında kuracağız" açıklamalarında bulundu.

İl başkanı Zabun, Eroğlu'na içerisinde gül ürünleri bulunan hediye takdim etti.

Parti binasında gerçekleştirdiği ziyaretten sonra esnaflarla sohbet eden Eroğlu, Isparta Belediyesine geçti. - ISPARTA