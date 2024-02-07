AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, işçilere zam yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, işçilere zam yapacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, işçilere zam yapacak

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, seçimleri kazanmaları durumunda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarına zam yapacaklarını ve hiçbir işçiyi işten çıkarmayacaklarını açıkladı. Altınok ayrıca Beypazarı ilçesinde yapacakları çalışmalardan bahsederek, tarıma destek vereceklerini ve köy yollarını düzenleyeceklerini belirtti.

07.02.2024 14:47  Güncelleme: 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız" dedi.

Turgut Altınok, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Altınok, seçimi kazandıkları takdirde çok iş yapacaklarını söyleyerek, "Hükümet imkanlarımızla beraber Beypazarı'mızı daha da güzelleştireceğiz. Beypazarı'na daha çok yerli ve yabancı turist gelecek. Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Tabii Beypazarı'nda sıkıntılarımız var. Tarıma ciddi destek vereceğiz. Beypazarı tarımsal alanda gelişmiş olan ilçelerimizin başında; ama çiftimize vereceğimiz destekler, saha çalışmaları, tohum ve gübre desteği, mazot desteği gibi desteklerimiz olacak. Biliyorsunuz 100 litrelik mazot desteği veriliyor. Bunu 500 litreye çıkaracağız" diye konuştu.

'SU VE KANALI OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMAYACAK'

Beypazarı Belediye Başkanı AK Parti'li Tuncer Kaplan'ın çalışmalarına değinen Altınok, "Beypazarı'nda kimsenin ayağı çamura değmiyor. Tuncer Başkan burada bu hizmetleri yapmış; fakat alt yapısı olmayan, su ve kanalı olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Spor tesisleri yapacağız, voleybol sahası yapacağız. Her köyden de bir tane eleman alacağız. Bu kişi parklara bakacak. Belediye, parkı yapıyor ama bırakıp gidiyor. Parkı daha sonra ot bürüyor. Ne bakan var ne gelen, giden. Ankara, dünyanın en değerli ülkesinin başkenti; fakat hala suyu olmayan köylerimiz var. 78 tane köyümüz, mahallemiz var. 5 köyümüzün seçimden sonra yolu yapıldı. Burada ayrımcılık yapıldı. Biz ayrımcılık yapmayacağız. Oy versin vermesin, bütün köylerin yollarını havaalanı yolu gibi yapacağız. Seracılığı geliştireceğiz. Ankara kendi kendine yeten bir başkent olacağı gibi kışın ve yazın sebzeler Antalya'dan değil Ankara'dan gelecek. Belediye olarak teşvik edeceğiz, destek vereceğiz. Tarım Bakanlığımızla beraber başkentimizi tarımın başkenti yapacağız" dedi.

Beypazarı'nda veya Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını ifade eden Altınok, "Kimsenin rızkıyla uğraşmayacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık'. Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar. Doğalgaz yardımını 500 TL'den bin TL'ye çıkaracağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Putin'in Ankara Ziyareti Nisan Ayına Ertelendi
    00:38 Putin'in Ankara Ziyareti Nisan Ayına Ertelendi

    Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Reuters'a göre, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra Ukrayna dahil bölgesel konuların görüşüleceğini belirtti.

  • Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı
    07 Şub Gümüşhane'de kurt sokak köpeğini parçaladı

    Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı
    07 Şub Para biriktiren arkadaşının evine pencereden girdi, 60 bin lirasını çaldı

    Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.

  • ABD'den Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına suikast
    07 Şub ABD'den Bağdat'ta Haşdi Şabi komutanına suikast

    Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.

  • Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı
    07 Şub Gaziantep FK'yı deplasmanda yenen Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldı

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

  • Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik
    07 Şub Hamas: Ateşkes için Türkiye'nin garantör olmasını istedik

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti
    07 Şub İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın önerdiği ateşkes teklifini reddetti

    Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.

  • Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı
    07 Şub Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimini Aliyev kazandı

    Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turgut Altınok, Beypazarı, Ankara, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, işçilere zam yapacak - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2024 00:43:05. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, işçilere zam yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement