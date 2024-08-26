AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi

Politika

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Recep Tayyip Erdoğan'ın, necip milletin "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "siyaset sahnesine çıktığı andan itibaren milletin makus talihini tersine çevirmek için çalıştığını, haksızlık karşısındaki cesur duruşuyla, milletinin gönlünde taht kurduğunu, dünyadaki mazlumların da umudu olduğunu" ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf edilen her kötü söz karşısında en sert cevabı vermeye devam edeceğiz."