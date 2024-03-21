Politika

AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu: "Antalya çok daha iyi hizmeti hak ediyor"

"Antalya diplomasinin merkezi oldu, dünyanın gözde şehirlerinden oldu. Bu şehre daha iyi hizmet lazım"

"Altyapısının daha güçlü olması gerekiyor, yeni vizyonlar katmak gerekiyor"

ANTALYA - Dışişleri Eski Bakanı AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, "Malesef son 5 senede hemşehrilerimiz belediyecilik anlamında fazla hizmet görmedi. Gerek büyükşehir olsun gerek ilçe belediyeler olsun bizden taleplerini azami karşıladık. Ama Antalya çok daha iyi hizmetleri hak ediyor" dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaöğretim ve 100.Yıl Anaokulu'nun açılış töreni ile Konaklı Ortaokulu'nun Temel Atma Törenine katıldı.

Açılış töreninde konuşan Milletvekili Çavuşoğlu, Alanya Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaöğretim ve 100.Yıl Anaokulu'nun Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yakışan bir okul olduğunu belirterek, "Alanya'mızın birçok unvanı var. Selçuklu'nun kış başkenti olmak üzere turizm, tarım, ticaret şehri. Ama Alanya hayırseverler başkentidir. Çünkü Alanya'da sadece yapılan okulların yüzde 60'ından fazlası hayırseverler tarafından yapıldı. Allah onlardan razı olsun. Avsallar 10. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu da Alanya Belediyesi tarafından Adem Murat Yücel'in gayretleriyle tamamlandı ve verdiği sözü de yerini getirdi. Türkiye Yüzyılı'nın başladığı cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir okul oldu" ifadelerini kullandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyetinin şanlı bayrağını dalgalandıracak olan gençleremize daha iyi bir ülke bırakmak için gece gündüz demezden her türlü fedakarlıkla var gücümüzle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurar kurmaz Anadolu'nun her köşesinde yaktığı eğitim meşalesini Alanya'da daha yükseklere taşıyoruz" dedi.

Törene katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin ise "Yapılan toplam eğitim yatırımlarındaki hayırsever oranı yani devlet neredeyse 1 yapıyorsa Antalya'da bir de hayırsever yapmış. Ama Alanya'da devlet bir yapmış Alanyalı iki etmiş" şeklinde konuştu.

"Açılışını yaptığımız ve yapacağımız okullarla da ikili eğitime son vermiş oluyoruz"

Konaklı'da gerçekleşen Temel Atma Töreninin ardından İHA'ya konuşan Milletvekili Çavuşoğlu, Alanya'daki hayırsever vatandaşların öneminde değinerek sağlık ocağı gibi kurumların yapımında Alanyalıların çok duyarlı olduğunu belirtti. Bugün açılışı yapılan ve temeli atılan okulla ikili eğitime son verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün Alanya Avsallar'da 100. Yıl ortaokulunun açılışını yaptık. Valimiz ve hemşehrilerimizle beraber Konaklı'da da yapılacak ortaokulumuzun temeliniz attık. Bu her iki okulu yapan ve yapacak olan Alanya Belediyesidir. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ediyorum. Alanya'nın Türkiye'de hayırseverlerin birincisi olduğunu söylemiştim. Alanyalı hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Gerek sağlık ocağı gerek okul yaptırma konusunda hemşehrilerimiz çok duyarlı. Alanya'daki okulların yüzde 62'si hayırseverler tarafından yaptırıldı. Açılışını yaptığımız ve yapacağımız okullarla da ikili eğitime son vermiş oluyoruz. Ailelerimiz çocuklarını hangi okula göndermek istiyorsa onun için Alanya'da bir okul var. İnşallah bunların eğitim kalitesini de artıracağız. Okul sayısını da artırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Antalya'nın altın çağını başlatmak istiyoruz"

Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri değerlendiren Çavuşoğlu, Antalya'nın daha iyi hizmeti hak ettiğine dikkat çekti. Antalya'nın gerçekleşen etkinliklerle dünyanın gözde şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Yerel seçimler için heyecanlıyız. Antalya daha heyecanlı. Çünkü Antalya'da yeni sayfalar açmak istiyoruz. Antalya'nın altın çağını başlatmak istiyoruz. Maalesef son 5 senede hemşehrilerimiz belediyecilik anlamında fazla hizmet görmedi. Gerek büyükşehir olsun gerek ilçe belediyeler olsun bizden taleplerini azami karşıladık. Ama Antalya çok daha iyi hizmeti hak ediyor. Antalya sadece turizm kenti değil Antalya Diplomasi Forumu ve diğer etkinliklerle uluslararası bir şehir oldu. Diplomasinin merkezi oldu. Dünyanın gözde şehirlerinden oldu. Bu şehre daha iyi hizmet lazım. Altyapısının daha güçlü olması gerekiyor. Yeni vizyonlar katmak gerekiyor. Biz buna Antalya'nın Altın Çağı diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Kepez'de çok başarılı işler yapmış, rüştünü ispatlamış ve her zaman halkın içinde olmuş her kesim tarafından sevilen bir kardeşimiz. Büyükşehir Belediye başkanı olarak güçlü bir oyla iş başına geleceğine gönülden inanıyoruz. Anketler de böyle söylüyor. Ama rehavete girmek yok. Seçim akşamına kadar sahada çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 32 Mart'tan sonra Antalya yerel yönetim anlamında şaha kalkacak. Fetret Devri bitip Altın Çağı başlamış olacak" şeklinde konuştu.

Gerçekleşen açılış ve temel atma törenine; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Karabacak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.