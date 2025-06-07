AK Parti Aydın\'da Bayramlaşma ve Eleştiriler

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

İl başkanlığındaki programa katılan AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi.

Belediyenin başarısız performans gösterdiğini savunan Tuncer, "Belediye başkanımızın dün çok yakınında olan arkadaşları, danışmanları, gazeteciler şimdi topyekün karşısına geçtiler. Her gün yolsuzlukları, usulsüzlükleri, ahlaksızlıkları, hırsızlıkları tek tek ifşa ediyorlar." dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin hedefine ulaşacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Programda AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve İl Başkanı Mehmet Erdem de konuşma yaptı.