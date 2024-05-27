AK Parti Aydın İl Başkanı: 60 darbesi vicdanlara, hukuka ve tarihe leke bıraktı

Politika

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesi ile sonuçlanan 60 darbesinin yıldönümünde açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, 60 darbesinin milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bıraktığını söyledi.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü çerçevesinde basın açıklaması düzenledi. Darbenin yıldönümünde merhum başbakan Adnan Menderes'i anan AK Parti Aydın teşkilatı, demokrasiye vurgu yaparak, 60 darbesinin insanlığa silinmez bir leke bıraktığını ifade etti.

İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen; "Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır. Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari 'Yassıada Yargılamaları' ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur" dedi.

"Şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız"

15 Temmuz'da da aynı senaryonun uygulanmaya çalışıldığını ifade eden Ökten; "Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor, demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" şeklinde konuştu. - AYDIN