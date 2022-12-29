AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile bir gazeteci arasında yaşanan diyaloğa ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Gazetecinin " Nazilli'de bazı projelere karşı çıktığınız iddia ediliyor" sözlerine "Bana bir şey sorma. Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım. Bilip bilmeden konuşma" ifadeleriyle karşılık veren AK Partili Erim, konuyla ilgili paylaşımı bulunduğuna yönelik sözlerle iyice çılgına döndü.
Erim, gazeteciye dönüp "Ne paylaşımım oldu? Ee sitem ederim. Seninle ne ilgisi var, neden alınıyorsun üzerine? Yarası olan gocunur" diye konuştu. Gazetecinin, paylaşımının alışılagelenin dışında olduğuna yönelik sözlerine ise AK Partili Erim, "Terbiyesizlik yapmayın" sözleriyle yanıt verdi.
Son Dakika › Politika › AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın - Son Dakika