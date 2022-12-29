AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın

29.12.2022 13:53

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı iddialarını soran gazeteciye verdiği sert tepkiyle sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Yöneltilen soruya sinirlenen Erim, "Bana bir şey sorma. Bilip bilmeden konuşma. Terbiyesizlik yapmayın" sözleriyle çıkıştı.

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim ile bir gazeteci arasında yaşanan diyaloğa ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

"BEN HİÇBİR PROJEYE KARŞI ÇIKMADIM"

Gazetecinin " Nazilli'de bazı projelere karşı çıktığınız iddia ediliyor" sözlerine "Bana bir şey sorma. Ben hiçbir projeye karşı çıkmadım. Bilip bilmeden konuşma" ifadeleriyle karşılık veren AK Partili Erim, konuyla ilgili paylaşımı bulunduğuna yönelik sözlerle iyice çılgına döndü.

"YARASI OLAN GOCUNUR"

Erim, gazeteciye dönüp "Ne paylaşımım oldu? Ee sitem ederim. Seninle ne ilgisi var, neden alınıyorsun üzerine? Yarası olan gocunur" diye konuştu. Gazetecinin, paylaşımının alışılagelenin dışında olduğuna yönelik sözlerine ise AK Partili Erim, "Terbiyesizlik yapmayın" sözleriyle yanıt verdi.

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Bekir Erim, Nazilli'deki bazı projelere karşı çıktığı yönündeki iddiaları soran gazeteciye sert tepki: Terbiyesizlik yapmayın - Son Dakika
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