AK Parti Aydın Milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti - Son Dakika
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Politika

AK Parti Aydın Milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

AK Parti Aydın Milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılmaması ise dikkat çekti. Programa sadece CHP'li Evrim Karakoz katıldı.

16.07.2024 12:03
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Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gün boyu düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiği programa AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti. Programa sadece CHP'li Evrim Karakoz katıldı.

Demokrasi şehri Aydın'da hain darbe girişimim 8. Yılı dolayışla çeşitli programlar düzenlendi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, Tellidede ve Kemer Mezarlığı'nda şehitliklerin ziyareti ile devam etti. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyet daha sonra Efeler İlçe Merkezi'ndeki kavşakta bulunan Şehitlik Abidesi'ne ve Meydan'da bulunan Çanakkale Şehitleri Abidesi'ne karanfil bıraktı. Program çerçevesinde öğlen namazından sonra ise Bey Cami'nde şehitlerin ruhuna mevlit okutulup lokma hayrı yapıldı. Akşama kadar devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gece Kent Meydanı'ndaki temsili demokrasi nöbeti ile sona erdi.

"AK Partili Milletvekillerinin yeri boş kaldı"

Başta çelenk sunumu ve diğer etkinlikler olmak üzere sabahtan gece yarısına kadar devam 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde AK Parti Aydın Milletvekillerine yer ayrılmasına rağmen vekillerin yeri boş kaldı. Birçok vatandaş böylesine önemli bir günde programların hiç birine AK Parti Aydın Milletvekillerinin katılmamasını şaşkınlıkla karşıladı.

Programa katılan tek isim CHP'nin Aydın Milletvekili Evrim Karakoz oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Aydın Milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Aydın Milletvekillerinin 15 Temmuz etkinliklerine katılmaması dikkat çekti - Son Dakika
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